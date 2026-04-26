W skrócie Nowy sondaż pokazuje, że do Sejmu weszłoby sześć ugrupowań, gdyby wybory odbyły się teraz.

Koalicja Obywatelska uzyskała w badaniu 32,97 proc., a Prawo i Sprawiedliwość 29 proc.

Konfederacja otrzymała 12,45 proc., Nowa Lewica 6,65 proc., Konfederacja Korony Polskiej 6,29 proc., a Razem 5,81 proc.

Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 znalazły się poniżej progu wyborczego z wynikami odpowiednio 3,7 proc. i 2,67 proc.

Prof. Kazimierz Kik wskazał na efekty poprawy notowań PiS oraz spadku poparcia dla KO i skomentował wynik badania.

Nowy sondaż pokazuje, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz, do Sejmu weszłoby sześć ugrupowań. Badanie na zlecenie "Super Expressu" wykonał Instytut Badań Pollster.

Pierwsze miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,97 proc.

Druga pozycja przypadła Prawu i Sprawiedliwości (29 proc.). Różnica między obiema partiami wynosi niecałe 4 pkt proc.

"SE" podkreślił, że w porównaniu z badaniem z początku kwietnia KO straciła 2,78 pkt proc., a PiS zyskał 1,72 pkt proc.

Sześć ugrupowań w Sejmie. Nowy sondaż partyjny

Trzecie miejsce w sondażu przypadło Konfederacji. Sojusz Nowej Nadziei i Ruchu Narodowego może liczyć na 12,45 proc. Czwarte miejsce zajęła Nowa Lewica (6,65 proc.).

Do Sejmu dostałaby się również Konfederacja Korony Polskiej (6,29 proc.) i Razem (5,81 proc.).

Poniżej progu wyborczego znaleźliby się dwaj koalicjanci Donalda Tuska. Chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe (3,7 proc.) oraz Polskę 2050 (2,67 proc.). Na inną partię zagłosowałoby 0,46 proc. respondentów.

"Poprawa notowań PiS zaskoczeniem". Politolog komentuje nowy sondaż

Wyniki sondażu skomentował dla "SE" prof. Kazimierz Kik. Politolog w poprawie notowań Prawa i Sprawiedliwości dopatruje się "efektu Czarnka". Przypomnijmy, Przemysław Czarnek przed kilkoma tygodniami został ogłoszony kandydatem partii na premiera po następnych wyborach.

W badaniu jednocyfrowy wynik zanotowała formacja Grzegorza Brauna, a część jej zwolenników mogła faktycznie wrócić do PiS.

- Poprawa notowań PiS jest jednak zaskoczeniem. W Europie umacniają się siły liberalne, a prawica jest w odwrocie. Koalicja rządowa powinna rosnąć w sondażach. Dobre relacje rządu z Francją, widoczne podczas wizyty prezydenta Macrona w Gdańsku, poprawiają notowania partii Donalda Tuska - tłumaczył specjalista.

Zdaniem Kika za pogorszenie wyniku KO odpowiada zła sytuacja w publicznej ochronie zdrowia.

Badanie przeprowadzono w dniach 21-22 kwietnia na próbie 1005 dorosłych Polaków.

