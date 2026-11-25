W skrócie Wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował o planach ustanowienia strefy zakazu lotów wzdłuż wschodniej granicy Polski.

Resort obrony zakłada, że prace legislacyjne nad wprowadzeniem rozporządzenia o strefie zakazu lotów zakończą się w końcówce grudnia lub na początku stycznia.

Polska zrezygnowała z wymogu wizualnej identyfikacji obcych obiektów powietrznych, przechodząc na tzw. identyfikację pozytywną - wyjaśnił.

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Cezary Tomczyk wskazał, że w obecnej chwili "rzeczą bardzo ważną" jest zabezpieczenie flanki wschodniej NATO.

- Wszystkie programy, które realizujemy, czy to jest Tarcza Wschód, czy to ochrona polskiego nieba przez myśliwce, to klucz do naszego bezpieczeństwa - powiedział.

"Polska zmieniła procedury". Tomczyk wyjaśnia

Wiceszef MON powiedział także, że "Polska jako pierwsza dwa miesiące temu zmieniła procedury w naszym kraju, tak żeby lotnicy nie musieli korzystać z tzw. identyfikacji wizualnej, tylko przeszli na tzw. identyfikację pozytywną".

- W praktyce, w czasie pokoju w całym NATO, żeby zwalczyć obcy statek powietrzny albo środek napadu powietrznego, potrzebna jest identyfikacja wizualna - powiedział Tomczyk.

- W warunkach przedwojennych, w warunkach krytycznych, a w takich żyjemy, przestało mieć to sens, dlatego polscy piloci na wniosek Dowódcy Operacyjnego, pana gen. Nowaka, przeszli na tzw. identyfikację pozytywną - wyjaśnił.

Tomczyk: Potrzebna jest strefa zakazu lotów na wschodzie kraju

Jak dodał wiceszef MON, oznacza to, że lotnik musi "zebrać zespół czynników" i na ich podstawie dokonać identyfikacji, "a potem ewentualnego zwalczania". - Żeby to było możliwe, w praktyce potrzebna jest też strefa zakazu lotów, która będzie na wschodniej granicy naszego kraju - powiedział.

Wyjaśnił, że byłaby to niewielka strefa, oddalona od granicy o kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów. Byłby to "dodatkowy czynnik dla wojska".

- To znaczy, kiedy polski pilot myśliwski wie, że statek powietrzny na przykład wchodzi w polską przestrzeń powietrzną z terenu Ukrainy, porusza się w określonym pułapie, z określoną prędkością, i wchodzi do strefy zakazów lotów, jest zobrazowanie radarowe, jest to podstawą do zestrzelenia takiego obiektu - wytłumaczył Tomczyk.

Tomczyk zadeklarował, że strona polska będzie namawiać "całe NATO", aby na flance wschodniej ustanowić taką zasadę. - Polska była tutaj prekursorem, za nami poszły państwa bałtyckie. Dzisiaj pierwsze państwa bałtyckie decydują się na tego typu zmiany - powiedział.

Jak dodał, rozporządzenie trafiło do Zespołu programowania prac rządu i "będzie procedowane w ciągu najbliższych tygodni". - Chcemy, aby możliwie szybko takie rozporządzenie weszło w życie. Szacuję, że to będzie możliwe w końcówce grudnia lub na początku stycznia - zapowiedział.

Polska zwróciła się do sojuszników. Chodzi o rosyjskie rakiety

Bloomberg przekazał w środę, że Polska zwróciła się do sojuszników "o rozważenie możliwości zestrzeliwania rosyjskich rakiet nad terytorium Ukrainy, jeśli zmierzają one w stronę obszaru NATO".

Kwestia ta - jak czytamy - miała zostać podniesiona podczas poniedziałkowego spotkania ambasadorów państw członkowskich NATO w Brukseli po tym, jak w zeszłym tygodniu na terytorium naszego kraju spadły rosyjskie rakiety.

Pomysł budzi jednak kontrowersje. Jak ocenia Bloomberg, wdrożenie takiego rozwiązania oznaczałoby "rozszerzenie działań obronnych NATO na terytorium Ukrainy", co z kolei mogłoby "narazić sojuszników na bezpośrednią konfrontację z Rosją".

Źródła Bloomberga przekazały, że podczas dyskusji w Brukseli nie omawiano szczegółów dotyczących tego, jakie konkretne środki mogłyby zostać użyte.

Źródło: Bloomberg



