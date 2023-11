- Złożyłem w Sejmie dwa pisma. Jedno dotrze do klubu PiS, a drugie pismo złożę do Sejmowej Komisji Etyki - powiedział poseł Polski 2050, domagając się od Pawła Jabłońskiego specjalnego oświadczenia, w którym przeprosi go za rozpowszechnianie nieprawdziwej informacji o wykonaniu rzekomo wulgarnego gestu.