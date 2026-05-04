Tomasz Walczak od teraz szefem reporterów Interia Wydarzenia
Teraz jeszcze więcej autorskich treści w Interii. Tomasz Walczak, przez ostatnie 15 lat związany z "Super Expressem", pokieruje od 4 maja zespołem reporterów serwisu Wydarzenia. Jako koordynator będzie odpowiedzialny za wybór tematów, optymalizację działań oraz zapewnienie użytkownikom jeszcze szybszego dostępu do relacji i materiałów z samego centrum najważniejszych wydarzeń. Walczak połączy obowiązki menedżerskie z zadaniami dziennikarskimi.
W związku z dynamicznym rozwojem sektora z autorskimi treściami, Interia powierzyła Tomaszowi Walczakowi nowo utworzone stanowisko koordynatora reporterów w serwisie Wydarzenia.
Jego wszechstronność, doświadczenie, słuch społeczny, a także umiejętności menedżerskie umożliwią portalowi jeszcze skuteczniejsze inicjowanie i nagłaśnianie dyskusji na najważniejsze tematy polityczne, społeczne i kulturowe.
Tomasz Walczak, poza obowiązkami menedżerskimi, będzie przygotowywał autorskie materiały. Przyjrzy się m.in. rywalizacji USA z Chinami oraz sytuacji w Ukrainie. Wyjaśni także, jak polska klasa polityczna reaguje na geopolityczne wyzwania.
Nowy koordynator reporterów Interii
Bezpośrednim przełożonym Tomasza Walczaka będzie Łukasz Noszczak, zastępca redaktora naczelnego Interii i dyrektor serwisów informacyjnych (Interia Wydarzenia, Interia Biznes, Interia Pogoda i Polsatnews.pl).
Tomasz Walczak przez ostatnie 15 lat łączył w "Super Expressie" role dziennikarza i komentatora z funkcjami redaktora działu Polityka i Opinie oraz wydawcy papierowego wydania gazety. Współtworzył także jego kanał video.
Walczak specjalizuje się w krajowej oraz zagranicznej polityce - od lat dzieli się swoją ekspercką wiedzą w programach publicystycznych. Przeprowadził wywiady z czołowymi postaciami życia publicznego (m.in. Timothy Snyder, Thomas Piketty, noblista Paul Krugman, Ha-Joon Chang).