W związku z dynamicznym rozwojem sektora z autorskimi treściami, Interia powierzyła Tomaszowi Walczakowi nowo utworzone stanowisko koordynatora reporterów w serwisie Wydarzenia.

Jego wszechstronność, doświadczenie, słuch społeczny, a także umiejętności menedżerskie umożliwią portalowi jeszcze skuteczniejsze inicjowanie i nagłaśnianie dyskusji na najważniejsze tematy polityczne, społeczne i kulturowe.

Tomasz Walczak, poza obowiązkami menedżerskimi, będzie przygotowywał autorskie materiały. Przyjrzy się m.in. rywalizacji USA z Chinami oraz sytuacji w Ukrainie. Wyjaśni także, jak polska klasa polityczna reaguje na geopolityczne wyzwania.

Nowy koordynator reporterów Interii

Bezpośrednim przełożonym Tomasza Walczaka będzie Łukasz Noszczak, zastępca redaktora naczelnego Interii i dyrektor serwisów informacyjnych (Interia Wydarzenia, Interia Biznes, Interia Pogoda i Polsatnews.pl).

Tomasz Walczak przez ostatnie 15 lat łączył w "Super Expressie" role dziennikarza i komentatora z funkcjami redaktora działu Polityka i Opinie oraz wydawcy papierowego wydania gazety. Współtworzył także jego kanał video.

Walczak specjalizuje się w krajowej oraz zagranicznej polityce - od lat dzieli się swoją ekspercką wiedzą w programach publicystycznych. Przeprowadził wywiady z czołowymi postaciami życia publicznego (m.in. Timothy Snyder, Thomas Piketty, noblista Paul Krugman, Ha-Joon Chang).

