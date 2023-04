Tomasz Lis, były redaktor naczelny tygodnika "Newsweek", otrzymał zarzut w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów. Sprawa dotyczy "reklamowania napojów alkoholowych wbrew przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi" - donosi "Super Express".

Dziennikarz stawił się w prokuraturze w piątek o godz. 10.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Aleksandra Skrzyniarz w rozmowie z dziennikiem wyjawiła, kto skierował takowy zarzut. Jak podała, z zawiadomieniem o przestępstwie wystąpiła Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Prokuratura podała również, że reklamy wódki, brandy, whisky i likieru były zamieszczone w dodatku do "Newsweeka". W reklamie pojawił się znak graficzny producenta, nazwa marki, ceny produktów i odnośniki do stron, na których można było kupić alkohol. Prokurator Aleksandra Skrzyniarz dodała w oświadczeniu, że Tomasz Lis nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Złożył także wyjaśnienia, które "objęte są tajemnicą postępowania".

Tomasz Lis z zarzutem prokuratorskim. Dziennikarz skomentował sprawę

Do sprawy postawienia zarzutu odniósł się sam zainteresowany i określił ją mianem "absurdu". "W prokuraturze postawiono mi dzisiaj zupełnie absurdalny zarzut złamania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" - przekazał na Twitterze Tomasz Lis.

Dodał również, że należy go nazywać pełnym imieniem i nazwiskiem. "Informuję przy okazji, że nie życzę sobie, by nazywano mnie Tomaszem L. Byłem i jestem Tomaszem Lisem" - dodał.