W skrócie Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące dwóch partii mleka początkowego NAN OPTIpro 1, w jednej z nich wykryto cereulidynę i producent wycofał obie partie z rynku ze względów ostrożnościowych.

Stwierdzona zawartość cereulidyny była niższa niż unijny próg interwencyjny, jednak produkt został wycofany zarówno z obrotu, jak i od konsumentów.

GIS zaleca, aby nie spożywać wskazanych partii mleka z datą minimalnej trwałości 06.2027 i w przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu skontaktować się z lekarzem.

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Jak przekazał GIS, obecność cereulidyny wykryto w wyniku działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Chodzi o produkt NAN OPTIpro 1, 650 g.

Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego, jednorazowe spożycie produktu "nie powinno wywołać działania toksycznego". Nie można jednak wykluczyć negatywnych skutków zdrowotnych w przypadku spożywania zakwestionowanej partii przez dłuższy czas.

W związku z wynikami kontroli Nestle zdecydowało się na wycofanie nie tylko zbadanej partii, ale również kolejnej, wyprodukowanej bezpośrednio po niej. Firma tłumaczy, że jest to działanie podjęte ze względów ostrożnościowych.

Mleko dla niemowląt wycofane ze sprzedaży. GIS ostrzega

Wycofaniem objęto dwie partie mleka NAN OPTIpro 1 o masie 650 g. Obie mają datę minimalnej trwałości 06.2027.

Chodzi o:

partię L-53430346BA, data minimalnej trwałości: 06.2027,

partię L-53440346BA, data minimalnej trwałości: 06.2027.

Producentem jest Nestle, a krajem pochodzenia produktu są Niderlandy. Dystrybutorem na polskim rynku jest NestlePolska S.A. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 32 w Warszawie.

Numery partii oraz datę minimalnej trwałości można znaleźć na spodzie opakowania. GIS podkreśla, że produkt objęty komunikatem został wycofany zarówno z obrotu, jak i od konsumentów.

Stężenie poniżej unijnego progu. Mimo to producent wycofuje produkt

Jak wynika z komunikatu, poziom cereulidyny wykryty przez polskie organy nadzoru w próbkach pochodzących z jednego cyklu produkcyjnego znajdował się poniżej progu interwencyjnego UE. Próg ten został ustanowiony przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w lutym 2026 roku.

Nestle podkreśliło, że nie kwestionuje ostrożnościowego podejścia organów nadzoru.

"Jako odpowiedzialna firma, działająca zgodnie z wymogami właściwych organów nadzoru, Nestle nie kwestionuje ich ostrożnościowego podejścia" - przekazano w komunikacie dotyczącym wycofania.

Firma poinformowała również, że niezwłocznie rozpoczęła działania mające na celu usunięcie wskazanego mleka ze sprzedaży oraz odzyskanie produktu od konsumentów. Żadne inne produkty Nestle nie są objęte tym wycofaniem.

GIS apeluje do rodziców. Produktu nie należy podawać dzieciom

Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje proces wycofywania wskazanych partii z obrotu oraz od konsumentów. Dystrybutor podjął również działania mające na celu poinformowanie rodziców i opiekunów za pośrednictwem swojej strony internetowej.

GIS zaleca, aby nie spożywać produktów objętych komunikatem, oznaczonych datą minimalnej trwałości 06.2027. Dotyczy to obu wskazanych numerów partii.

W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego ostrzeżeniem należy skontaktować się z lekarzem.

Nestle Polska zwróciło się do osób, które kupiły mleko objęte komunikatem, o kontakt z Serwisem Konsumenta. Pod numerem 800 174 902 można bezpłatnie uzyskać informacje dotyczące wymiany produktu oraz odpowiedzi na pytania.



