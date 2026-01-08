W skrócie GIS ostrzega przed kilkoma partiami mleka dla niemowląt firmy Nestlé z powodu wykrycia toksycznej cereulidyny.

Wycofane produkty są szczegółowo wyszczególnione przez GIS, a rodzice proszeni są o ich niepodawanie dzieciom.

Do tej pory nie zgłoszono przypadków zachorowań, jednak w razie wątpliwości rodzice powinni obserwować dzieci i konsultować się z lekarzem.

Firma Nestlé Polska S.A dobrowolnie wycofała ze sprzedaży poszczególne partie mleka początkowego z uwagi na na potencjalną obecność cereulidyny - substancji niebezpiecznej dla zdrowia niemowląt.

W wyniku przeprowadzonego przez firmę dochodzenia w grudniu wycofano z rynku tylko dwie partie produktu. Jak podaje Główny Inspektorat Sanitarny, w badaniach laboratoryjnych wykryto dodatkową niezgodność jakościową "w jednym ze składników dostarczanych przez zewnętrznego dostawcę, a używanym w części produktów do żywienia niemowląt".

Nestlé zdecydowało o wstrzymaniu sprzedaży wszystkich artykułów, w których mogą znajdować się nawet szczątkowe ilości cereulidyny. Na ten moment nie jest jasne, w jaki sposób niebezpieczna substancja trafiła do wspomnianych produktów. Firma przeprowadzi w tej sprawie analizę.

Toksyczne substancje w mleku dla niemowląt. Produkty wycofano

GIS w upublicznionym w środę komunikacie podał szczegóły dotyczące wycofanych ze sklepowych półek artykułów spożywczych.

Nazwa produktu: NAN Expertpro Total Comfort; 400 g

51250742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.2026 | Niemcy

52610742C2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 03.2027 | Niemcy

Nazwa produktu: NAN Optipro Plus 1; 800 g

52710346AC | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy

52610346AB | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy

51210346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niderlandy

Nazwa produktu: NAN Optipro Plus 1; 400 g

51560346AD | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niderlandy

52640346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy

51240346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niderlandy

Nazwa produktu: NAN Supremepro 1; 400 g

51460742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy

Nazwa produktu: NAN Optiproplus 1; 200 ml

52860295M | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 10.2026 | Hiszpania

Nazwa produktu: NAN Optiproplus 1; 90 ml

53360742B1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 02.12.2026 | Niemcy

Nazwa produktu: NAN Optiproplus 1; 70 ml

53020742B1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 29.10.2026 | Niemcy

53160742A1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 12.11.2026 | Niemcy

Nazwa produktu: NAN Expertpro HA 1; 400 g

51280742C3 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy

53300742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.2027 | Niemcy

Nazwa produktu: NAN Supremepro 2; 800 g

51910742F2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 07.2027 | Niemcy

52840742F1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 10.2027 | Niemcy

51540742F2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niemcy

51230742F2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy

Nazwa produktu: PRE NAN; 70 ml

53090742D2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.11.2026 | Niemcy

52840742D1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.10.2026 | Niemcy

51440742D1 I DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 24.05.2026 | Niemcy

Nazwa produktu: NAN Expertpro bezlaktozowy; 400 g

51160346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 04.2027 | Niderlandy

53480346AE | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 12.2027 | Niderlandy

Nazwa produktu: NAN Expertpro AR; 400 g

5186080662 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 07.2027 | Francja

Nestle wycofuje produkty dla niemowląt. GIS ostrzega rodziców

Jak wynika z informacji prasowej przekazanej przez firmę Nestlé Polska S.A, na ten moment nie odnotowano żadnych przypadków zachorowań po spożyciu wymienionych wyżej produktów.

Główny Inspektorat Sanitarny zaleca jednak, aby wszelkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia dziecka konsultować z lekarzem. Objawy, na jakie należy zwrócić szczególną uwagę to silne lub uporczywe wymioty, biegunka lub nietypowy letarg, które zazwyczaj pojawiają się od 30 minut do sześciu godzin od podania posiłku.

Niezależnie od występowania wspomnianych objawów, rodzice powinni zaprzestać podawania dzieciom produktów objętych wycofaniem.

Jeśli konsument posiada wycofany ze sprzedaży artykuł spożywczy, może skontaktować się bezpośrednio z firmą Nestlé w celu uzyskania pełnego zwrotu pieniędzy.

