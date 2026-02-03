Główny Inspektorat Sanitarny we wtorek przekazał, że firma Nestlé Polska S.A. wycofuje dwie partie produktów do żywienia niemowląt z uwagi na potencjalną obecność cereulidyny, substancji wytwarzanej przez mikroorganizm Bacillus cereus.

Szczegóły dotyczące wycofanych produktów:

Dystrybutor: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa

Nazwa produktu: NAN Optipro Plus 1; 800 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

• 53410346AF | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 12.2027 | Niderlandy

Nazwa produktu: NAN Optipro 1; 650 g (2 x 325 g)

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

• 53390346BA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niderlandy

To kolejne produkty do żywienia niemowląt wycofane w ostatnim czasie ze sprzedaży. Ostrzeżenie z początku stycznia dotyczyło kilkudziesięciu partii produktów tej firmy.

GIS przekazał, że dystrybutor niezwłocznie "podjął działania, by wycofać wyżej wskazane partie produktów ze sprzedaży", a proces monitoruje Państwowa Inspekcja Sanitarna.

GIS ostrzega, że wskazanych produktów nie należy spożywać.

W razie wystąpienia objawów choroby po zjedzeniu produktu należy zgłosić się do lekarza.

Objawy, na jakie należy zwrócić szczególną uwagę, to silne lub uporczywe wymioty, biegunka lub nietypowy letarg, które zazwyczaj pojawiają się od 30 minut do sześciu godzin od podania posiłku.

