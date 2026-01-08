W skrócie Donald Tusk sprzeciwia się propozycji Lewicy dotyczącej zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy.

Premier uważa, że nadanie urzędnikom zbyt dużych uprawnień w zakresie zmiany formy zatrudnienia jest niebezpieczne dla rynku pracy.

Włodzimierz Czarzasty z Lewicy deklaruje otwartość na dalszą rozmowę i poszukiwanie kompromisu w tej sprawie.

W koalicji rządzącej trwa dyskusja na temat reformy ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, z rozbieżnymi stanowiskami Czarzastego i Tuska.

Sprawę tę, w mediach społecznościowych, skomentował w czwartek premier RP. "Możliwość zmiany formy zatrudnienia przez urzędnika bez pytania o zdanie pracodawcy, zatrudnionego i bez wyroku sądu to zły pomysł" - napisał na platformie X szef rządu.

Donald Tusk dodał, że zadaniem rządu jest "uwolnienie gospodarki i obywateli od nadmiernych regulacji i biurokracji". "Znajdziemy lepsze sposoby ochrony pracowników" - zapewnił w swoim wpisie.

Ustawa Lewicy bez poparcia Tuska. Chodzi o PIP

Planowana reforma rozszerzająca uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy miała stać się przedmiotem kłótni na niedawnym posiedzeniu rządu.

Premier Tusk potwierdził, że na Radzie Ministrów podczas dyskusji o zmianach w ustawie o PIP panowały "uzasadnione emocje". - Podjąłem decyzję, żeby nie kontynuować pracy nad tego typu reformą. Sprawę z mojego punktu widzenia uważam za zamkniętą - poinformował.

- Uważam, że przesadna władza dla urzędników, którzy będą decydować o tym, jak się kto zatrudnia, byłaby bardzo destrukcyjna dla bardzo wielu firm. Mogłaby także oznaczać utratę pracy dla wielu ludzi. Tak wynika z mojej analizy - podkreślił szef rządu.

Reforma ustawy o PIP. Czarzasty zapowiedział spotkanie z Tuskiem

Na słowa Donald Tuska o ustawie zareagował marszałek Włodzimierz Czarzasty, który oznajmił z kolei, iż nadal jest "bardzo otwarty na rozmowę".

- Tę sprawę trzeba załatwić. Nie drzwiami, to oknem. Bez kłótni, bez żadnej sytuacji, która by rodziła jakiekolwiek napięcia - podkreślił marszałek.

Polityk dodał, że jeżeli ustawa w aktualnej formie nie odpowiada szefowi rządu, to jest gotowy do dyskusji nad jej zmianą. Zwrócił uwagę szczególnie na kwestię dowolności urzędnika, który ma decydować o formie umowy między pracownikiem a pracodawcą.

- Urzędnik nie ma prawa, nie powinien mieć prawa do jakiejkolwiek w tej sprawie fakultatywności. To znaczy to nie może być dowolna interpretacja, to musi jasno wynikać z przepisu i musi być tak, jak jest, instancja odwoławcza, jaką jest sąd - zaznaczył polityk.

Czarzasty podkreślił, że w ramach dyskusji rządowych należy ustalić, co zrobić z trzema sferami: środków finansowych z KPO, KPO jako kamienia milowego oraz "ograniczenia funkcjonowania i ucywilizowania umów-zleceń, jeżeli nie będzie można ich zlikwidować".

