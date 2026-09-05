W skrócie Ukraińscy żołnierze szkolący się w Polsce mają doświadczenie bojowe, ale brakuje im podstawowych umiejętności strzeleckich, nadrabiają jednak kreatywnością i umiejętnością adaptacji - twierdzą instruktorzy NATO.

Norwescy i amerykańscy instruktorzy podkreślili, że Ukraińcy są bardzo kreatywni na polu walki, jednak niektóre jednostki mają niedostatki w konwencjonalnej wiedzy wojskowej.

Camp Jomsborg na Podkarpaciu, uruchomiony w 2025 roku, umożliwia szkolenie do 1,2 tysiąca żołnierzy, a koszty jego utrzymania pokrywa Norwegia.

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"Business Insider" rozmawiał z żołnierzami sił NATO, które szkolą ukraińskich żołnierzy w Camp Jomsborg na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba-Lipa na Podkarpaciu. Szkoleniami dowodzi generał brygady Atle Molde, który chwali Ukraińców za zdolność błyskawicznego adaptowania się do zmian na polu walki.

- To zdumiewające, jak są w stanie improwizować, adaptować się. (...) Zdolność improwizowania w bardzo napiętej sytuacji jest czymś, co zasługuje na podziw - powiedział Molde, zaznaczając, że jest to coś, czego wojska NATO mogą się od Ukraińców uczyć.

Inny z norweskich ekspertów wskazał, że Ukraińcy są "znacznie bardziej kreatywni" na polu walki, co w jego ocenie zawdzięczają mniej ustandaryzowanym procedurom niż ma to miejsce NATO. - Myślę, że w tym tkwi ich siła - powiedział o Ukraińcach norweski oficer.

Żołnierze z Ukrainy uczą się w Polsce. Szkoleniowcy NATO wskazali mocne i słabe strony

Słabą stroną Ukraińców szkolących się w Polsce mają być braki w podstawowym szkoleniu wojskowym.

- Podam przykład. Mamy żołnierzy z Ukrainy, którzy mają dwa lata doświadczenia bojowego, a nie potrafią prosto strzelać z karabinu - powiedział gen. Molde.

Norwegowi wtóruje major, który także szkoli Ukraińców na Podkarpaciu. Potwierdził on, że Ukraińcy "zaprezentowali wiele kreatywnych metod, ale jednocześnie w niektórych jednostkach wiedza konwencjonalna nie była na zbyt wysokim poziomie".

Instruktorzy wyjaśniają, że część żołnierzy trafiła do obozu po przyśpieszonym szkoleniu, a ponadto umiejętność posługiwania się bronią zeszła na dalszy plan w wojnie w Ukrainie zdominowanej przez artylerię i drony.

Camp Jomsborg. Obóz szkoleniowy NATO na Podkarpaciu

Camp Jomsborg uruchomiono na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba-Lipa w październiku 2025 r. Inicjatywa należy do Sił Zbrojnych Norwegii, szkolenia prowadzą także żołnierze z Litwy, Łotwy, Szwecji, Finlandii, Islandii.

Podczas uroczystości otwarcia ośrodka szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wymiana doświadczeń ma być dwukierunkowa.

- Myślę, że ważnym elementem jest to, że będziemy czerpać z doświadczeń ukraińskich. Tuż obok nas jest pas do startu dronów. Jest miejsce do implementacji doświadczeń wojny na Ukrainie, która się toczy - implementacji najlepszych rozwiązań armii antydronowej i zdolności dronowych, jakie posiada ukraińska armia - mówił przed rokiem wicepremier.

W Camp Jomsborg może jednocześnie szkolić się do 1,2 tys. żołnierzy. Ośrodek składa się z pól strzeleckich pozwalających na symulację działań bojowych, pasów startowych dronów i zaplecza socjalnego. Koszty utrzymania obozu, dostaw sprzętu i szkolenia pokrywa Norwegia.

Źródło: "Business Insider"



