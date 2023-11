"To zdrada stanu". Antoni Macierewicz grzmiał z mównicy

- To, co pan robi, to jest po prostu skandal, realizowany w sposób, który ma pana usprawiedliwić - stwierdził Macierewicz, zwracając do marszałka Szymona Hołowni.

Poseł PiS krytykował nieprzyjęcie przez Sejm uchwały, dotyczącej zmian w traktatach UE.

- To pana formacja sprawiła, że polski Sejm nie może się wypowiedzieć przed decyzją Unii Europejskiej. Zgadzacie się na to, by Polska została pozbawiona niepodległości - wskazywał Macierewicz. Określił taką politykę jako "zdradę stanu".

Antoni Macierewicz do marszałka Sejmu: Idzie pan za daleko

Parlamentarzysta PiS skrytykował decyzję marszałka Sejmu o wyznaczeniu trzech minut na oświadczenia poselskie.

- Projekt pana marszałka, żeby oświadczenia miały po trzy minuty, jest zupełnie nową w ciągu ostatnich 30 lat koncepcją. Panie marszałku, idzie pan za daleko, może pan to ograniczy do 30 sekund - powiedział Macierewicz do Hołowni.

Lider Polski 2050 powoływał się na zapisy regulaminu Sejmu, które dają mu możliwość wyznaczenia czasu oświadczeń do pięciu minut.

Spięcie w Sejmie. Posłowie zdecydowali w sprawie uchwały PiS

Sejm nie zajął się uchwałą PiS w sprawie zmian w europejskich traktatach. - To, co wydarzy się w ciągu niecałych 24 godzin, to sprawa niezwykle ważna. Głosowany będzie pakiet 267 poprawek, które w radykalny sposób zmieniają UE z organizacji suwerennych współpracujących ze sobą, ale odrębnych od siebie państw w twór, który będzie zarządzany centralistycznie - alarmował wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

