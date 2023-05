Mateusz Morawiecki pojawił się w środę w Camp Kościuszko w Wielkopolsce. - Agresja Rosji na Ukrainę stworzyła nowe warunki niebezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Po to, by przywrócić stabilność i współpracę przy jak najlepszych warunkach gospodarczych jest dla mnie absolutnym priorytetem. Dziękuję za współpracę stronie amerykańskiej - mówił szef rządu.

Polityk przypomniał, że już wkrótce do Polski dotrą czołgi Abrams. - To wszystko tu zobaczyłem - współpracę i kooperacyjność armii Polski i USA. Budujemy jedną z najsilniejszych armii w Europie. Jesteśmy w stanie przekazywać do czterech procent PKB na obronność, to jeden z najwyższych procentów - mówił szef rządu.

Szef rządu podziękował Stanom Zjednoczonym za współpracę i wspólne budowanie bezpieczeństwa w Europie. - Zobaczyłem znakomitą współpracę między amerykańskim i polskim dowództwem. Zobaczyłem wolę i determinację współpracy na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa - podkreślił.

Premier Mateusz Morawiecki kolejny raz ogłosił plan budowy, we współpracy z USA, najsilniejszej armii w Europie.

- Dzisiaj Polska we współpracy z USA jest nie tylko biorcą bezpieczeństwa, ale także dawcą. Budujemy jedną z najsilniejszych armii lądowych w Europie. Jesteśmy gotowi przeznaczać 4 procent PKB na siły zbrojne - stwierdził.





