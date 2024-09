"To tyle, co wiem". Prezydent komentuje doniesienia o spotkaniu z Trumpem

Andrzej Duda odniósł się do doniesień o możliwym spotkaniu z Donaldem Trumpem w USA. - Dostałem zaproszenie od organizatorów. Wiem, że chcieli zaprosić też pana prezydenta Donalda Trumpa, ale to tyle, co ja wiem na ten temat - powiedział dziennikarzom. Prezydent leci do Stanów Zjednoczonych w sobotę.