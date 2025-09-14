"To test na patriotyzm". Donald Tusk ostrzega przed działaniami Moskwy

Dawid Szczyrbowski

"Narasta fala prorosyjskich nastrojów i niechęci do walczącej Ukrainy, kreowanych przez Kreml na bazie autentycznych lęków i emocji" - ostrzegł premier Donald Tusk w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych. Szef polskiego rządu dodał, że przeciwstawienie się tej fali to "test na patriotyzm i dojrzałość całej polskiej klasy politycznej.

Donald Tusk ostrzega przed działaniami Moskwy w mediach społecznościowych
Donald Tusk ostrzega przed działaniami Moskwy w mediach społecznościowychBlondet Eliot/ABACA / Abaca PressEast News

Donald Tusk nawiązał do toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny. Zauważył, że w społeczeństwie zmieniają się nastroje.

"Narasta fala prorosyjskich nastrojów i niechęci do walczącej Ukrainy, kreowanych przez Kreml na bazie autentycznych lęków i emocji. Rolą polityków jest zatrzymanie tej fali, nie płynięcie na niej. To test na patriotyzm i dojrzałość całej polskiej klasy politycznej" - napisał premier w mediach społecznościowych.

Rosyjskie drony w Polsce. Tusk uderzył w opozycję, "staje na głowie"

Słowa te padły zaledwie kilka dni po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. W sobotę premier Tusk uderzył w przeciwników politycznych z Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.

"W PiS i Konfederacji trwa dyskusja, czy drony to prowokacja Ukrainy, polskiego rządu czy pomyłka. Wbrew temu, co mówią polskie służby, wojsko, prezydent i premier" - napisał w serwisie X.

    Jak dodał, opozycja "staje na głowie", by "zdjąć odpowiedzialność z Rosji za atak 10 września". Szefowi rządu odpowiedział były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

    Błaszczak odpowiedział Tuskowi. "Rozpętałby polityczne piekło"

    "Pisze to (chodzi o wpis premiera - red.) człowiek, który nazywał Putina swoim człowiekiem w Moskwie, doprowadził do tego, że przez lata obowiązywała doktryna na linii Wisły, rządził Polską, gdy zlikwidowano ponad 600 jednostek Wojska Polskiego" - wyliczał Błaszczak.

    "Gdyby do takiej samej sytuacji, jak 10 września, doszło za czasów rządu PiS, Donald Tusk rozpętałby polityczne piekło, które w 100 proc. spełniłoby oczekiwania Putina czyli chaos, destabilizacja i pogłębienie wewnętrznego konfliktu" - odparł polityk PiS.

    Miller: Nie mamy w Polsce wystarczających środków zwalczania dronówPolsat NewsPolsat News

