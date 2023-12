- To doświadczony i wieloletni funkcjonariusz, który zajmował także kierownicze stanowiska - opisywał w rozgłośni w piątek rano szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński . W trakcie rozmowy nie chciał jednak zdradzić nazwiska następcy Jarosława Szymczyka.

- Poczekajmy jeszcze dwie lub trzy godziny, wtedy MSWiA ogłosi nazwisko Komendanta Głównego Policji - mówił minister w rządzie Donalda Tuska. Na pytanie, czy będzie to komendant wojewódzki, odparł: - Szukaliśmy wraz z kierownictwem resortu, też oczywiście konsultując to z panem premierem Donaldem Tuskiem, osoby, która gwarantuje nowe otwarcie w polskiej policji. To nie będzie żaden z komendantów wojewódzkich policji.