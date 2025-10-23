Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał komunikat dotyczący wtorkowego posiedzenia Sądu Dyscyplinarnego, podczas którego rozpatrywano zarządzenie ministra sprawiedliwości o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, Jakuba Iwańca. Te zostało podjęte przez Waldemara Żurka pod koniec września i argumentowane przewinieniami służbowymi sędziego.

Jak czytamy, pomimo poinformowania o sprawie, na miejscu nie pojawił się Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądu Powszechnych. "Stawił się Piotr Schab oświadczając, że chce wziąć udział w posiedzeniu jako Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych" - wskazano w oświadczeniu.

Zamieszanie w Sądzie Apelacyjnym. Sędziowie niedopuszczeni do obrad

Oprócz sędziego Schaba, w posiedzeniu udział chcieli wziąć również sędziowie Przemysław W. Radzik i Michał Lasota, wskazując że są zastępcami Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

"Z uwagi na skuteczne odwołanie przez Ministra Sprawiedliwości wskazanych sędziów z funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych nie zostali dopuszczeni do udziału w posiedzeniu i nie brali w nim udziału" - poinformowano w komunikacie podpisanym nazwiskiem prezesa Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, sędzi Anny Wielgolewskiej.

W komunikacie wskazano też, że do posiedzenia nie dopuszczono również przedstawiciela Stowarzyszenia Prawników dla Polski, sędziego Łukasza Piebiaka.

"To nie miejsce na przedstawienia". Wiceminister sprawiedliwości komentuje

Pełnomocnik Jakuba Iwańca złożył wniosek o "zbadanie wymogów niezawisłości i bezstronności sędziów orzekających w sprawie".

W czasie posiedzenia podjęto uchwałę o uchyleniu zarządzenia ministra sprawiedliwości dotyczącego zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych sędziego.

Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur skomentował postanowienie sądu w mediach społecznościowych, wskazując, że to "dobra informacja". "Sąd to nie miejsce na przedstawienia!" - napisał.

Kolizja z udziałem sędziego Jakuba Iwańca

W nocy z 12 na 13 października doszło do kolizji - samochód uderzył w drzewo w miejscowości Rejowiec Fabryczny. Świadkowie wskazali, że za kierownicą siedział sędzia Jakub Iwaniec.

Wcześniej pełnomocnik sędziego oświadczył, że był on jedynie pasażerem, a feralnego wieczora do domu odwieźli go znajomi. Ustalenia śledczych przeczą jednak tym twierdzeniom.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak przekazał, że badanie Iwańca wykazało, że miał dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wskazał we wpisie w mediach społecznościowych, że dopilnuje, by w sprawie dochowana została "stanowczość prokuratury", ale i "prawo do obrony i skrupulatność w zbieraniu dowodów".

