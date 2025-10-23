"To nie miejsce na przedstawienia". Sędziowie niewpuszczeni na posiedzenie

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Sędziowie Piotr Schab, Przemysław W. Radzik i Michał Lasota nie zostali dopuszczeni do posiedzenia Sądu Dyscyplinarnego podczas którego uchylono zarządzenie ministra sprawiedliwości o przerwie w czynnościach służbowych sędziego Jakuba Iwańca. "Dobra informacja" - skomentował wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur.

Sąd Apelacyjny wydał komunikat w sprawie wtorkowego posiedzenia Sądu Dyscyplinarnego
Sąd Apelacyjny wydał komunikat w sprawie wtorkowego posiedzenia Sądu DyscyplinarnegoMarysia Zawada/REPORTERReporter

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał komunikat dotyczący wtorkowego posiedzenia Sądu Dyscyplinarnego, podczas którego rozpatrywano zarządzenie ministra sprawiedliwości o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, Jakuba Iwańca. Te zostało podjęte przez Waldemara Żurka pod koniec września i argumentowane przewinieniami służbowymi sędziego.

Jak czytamy, pomimo poinformowania o sprawie, na miejscu nie pojawił się Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądu Powszechnych. "Stawił się Piotr Schab oświadczając, że chce wziąć udział w posiedzeniu jako Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych" - wskazano w oświadczeniu.

Zamieszanie w Sądzie Apelacyjnym. Sędziowie niedopuszczeni do obrad

Oprócz sędziego Schaba, w posiedzeniu udział chcieli wziąć również sędziowie Przemysław W. Radzik i Michał Lasota, wskazując że są zastępcami Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

"Z uwagi na skuteczne odwołanie przez Ministra Sprawiedliwości wskazanych sędziów z funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych nie zostali dopuszczeni do udziału w posiedzeniu i nie brali w nim udziału" - poinformowano w komunikacie podpisanym nazwiskiem prezesa Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, sędzi Anny Wielgolewskiej.

Zobacz również:

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak
Polska

Sędzia Jakub Iwaniec miał wjechać w drzewo. Nowe ustalenia prokuratury

Marta Stępień
Marta Stępień

    W komunikacie wskazano też, że do posiedzenia nie dopuszczono również przedstawiciela Stowarzyszenia Prawników dla Polski, sędziego Łukasza Piebiaka.

    "To nie miejsce na przedstawienia". Wiceminister sprawiedliwości komentuje

    Pełnomocnik Jakuba Iwańca złożył wniosek o "zbadanie wymogów niezawisłości i bezstronności sędziów orzekających w sprawie".

    W czasie posiedzenia podjęto uchwałę o uchyleniu zarządzenia ministra sprawiedliwości dotyczącego zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych sędziego.

    Zobacz również:

    Renata Granowska została usunięta ze struktur PO
    Dolnośląskie

    Polityczne przetasowania na Dolnym Śląsku. Wiceprezydent wyrzucona z partii

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger

      Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur skomentował postanowienie sądu w mediach społecznościowych, wskazując, że to "dobra informacja". "Sąd to nie miejsce na przedstawienia!" - napisał.

      Kolizja z udziałem sędziego Jakuba Iwańca

      W nocy z 12 na 13 października doszło do kolizji - samochód uderzył w drzewo w miejscowości Rejowiec Fabryczny. Świadkowie wskazali, że za kierownicą siedział sędzia Jakub Iwaniec.

      Wcześniej pełnomocnik sędziego oświadczył, że był on jedynie pasażerem, a feralnego wieczora do domu odwieźli go znajomi. Ustalenia śledczych przeczą jednak tym twierdzeniom.

      Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak przekazał, że badanie Iwańca wykazało, że miał dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

      Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wskazał we wpisie w mediach społecznościowych, że dopilnuje, by w sprawie dochowana została "stanowczość prokuratury", ale i "prawo do obrony i skrupulatność w zbieraniu dowodów".

      Zobacz również:

      Sprawa Pegasusa. Prezes TK Bogdan Święczkowski chce pozwać Donalda Tuska za "kłamliwą wypowiedź"
      Polska

      Prezes TK chce pozwać premiera. Reakcja na "kłamliwą wypowiedź"

      Joanna Mazur
      Joanna Mazur
      "Graffiti". Zawisza o "horrendalnych" zarobkach lekarzy: Należy wprowadzić obowiązek umowy o pracęPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze