O złotej polskiej jesieni w najbliższym czasie możemy zapomnieć. Pogoda będzie dość nieprzyjemna praktycznie wszędzie, przez cały dzień - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z czasem aura jeszcze się pogorszy.

Prognoza pogody na piątek bez większych pozytywów. Sporo deszczu i chmur

Piątek będzie pochmurny, chociaż lokalnie możliwe będą większe przejaśnienia. W całej Polsce w ciągu dnia może przelotnie padać deszcz, a wysoko w górach również deszcz ze śniegiem i śnieg.

Rano najchłodniej było w Zakopanem, gdzie o godz. 8:00 zanotowano 5,4 st. C, a najcieplej nad morzem: w Ustce i Kołobrzegu było w tym czasie 12,4 st. C. W ciągu dnia na wschodzie będzie niewiele więcej.

Na północy i terenach podgórskich termometry pokażą około 10 stopni, a na południowym wschodzie można się spodziewać do 14 stopni Celsjusza.

Piątek będzie pochmurny i deszczowy, a wieczorem i w nocy aura jeszcze się pogorszy. Z czasem opady będą silniejsze WXCharts materiał zewnętrzny

Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, choć okresami porywisty. Wysoko w górach jego porywy mogą osiągać do 65 km/h. W nocy z piątku na sobotę pogoda jeszcze się pogorszy.

Nadchodzi pogorszenie. Szykuje się nieprzyjemna noc

Z powodu zachmurzenia i deszczu oraz chłodem przez cały piątek pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.

Przez cały piątek możemy się spodziewać niekorzystnych warunków we wszystkich regionach kraju IMGW materiał zewnętrzny

Po zachodzie słońca warunki jeszcze się pogorszą. Deszcz się nasili i na północy oraz na północnym wschodzie suma opadów może sięgnąć 15 litrów wody na metr kwadratowy.

Nad morzem trzeba się liczyć z burzami oraz silnym wiatrem, dochodzącym w porywach do 65 km/h, a w wyższych partiach Sudetów do 80 km/h. Wysoko w górach mocniej popada również deszcz ze śniegiem i śnieg.

