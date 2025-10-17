To nie będą przyjemne godziny. Z czasem pogoda jeszcze się pogorszy
Piątek nie będzie przyjemny, z dużym zachmurzeniem i przelotnym deszczem w wielu miejscach. Prawdziwego załamania pogody możemy się jednak spodziewać po zmroku. W nocy spadnie więcej deszczu, a nad morzem możliwe będą również burze. Przez cały czas w górach trzeba się liczyć z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu.
O złotej polskiej jesieni w najbliższym czasie możemy zapomnieć. Pogoda będzie dość nieprzyjemna praktycznie wszędzie, przez cały dzień - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z czasem aura jeszcze się pogorszy.
Prognoza pogody na piątek bez większych pozytywów. Sporo deszczu i chmur
Piątek będzie pochmurny, chociaż lokalnie możliwe będą większe przejaśnienia. W całej Polsce w ciągu dnia może przelotnie padać deszcz, a wysoko w górach również deszcz ze śniegiem i śnieg.
Rano najchłodniej było w Zakopanem, gdzie o godz. 8:00 zanotowano 5,4 st. C, a najcieplej nad morzem: w Ustce i Kołobrzegu było w tym czasie 12,4 st. C. W ciągu dnia na wschodzie będzie niewiele więcej.
Na północy i terenach podgórskich termometry pokażą około 10 stopni, a na południowym wschodzie można się spodziewać do 14 stopni Celsjusza.
Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, choć okresami porywisty. Wysoko w górach jego porywy mogą osiągać do 65 km/h. W nocy z piątku na sobotę pogoda jeszcze się pogorszy.
Nadchodzi pogorszenie. Szykuje się nieprzyjemna noc
Z powodu zachmurzenia i deszczu oraz chłodem przez cały piątek pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.
Po zachodzie słońca warunki jeszcze się pogorszą. Deszcz się nasili i na północy oraz na północnym wschodzie suma opadów może sięgnąć 15 litrów wody na metr kwadratowy.
Nad morzem trzeba się liczyć z burzami oraz silnym wiatrem, dochodzącym w porywach do 65 km/h, a w wyższych partiach Sudetów do 80 km/h. Wysoko w górach mocniej popada również deszcz ze śniegiem i śnieg.
