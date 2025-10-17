To nie będą przyjemne godziny. Z czasem pogoda jeszcze się pogorszy

Piątek nie będzie przyjemny, z dużym zachmurzeniem i przelotnym deszczem w wielu miejscach. Prawdziwego załamania pogody możemy się jednak spodziewać po zmroku. W nocy spadnie więcej deszczu, a nad morzem możliwe będą również burze. Przez cały czas w górach trzeba się liczyć z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu.

Przez cały piątek będzie pochmurnie i deszczowo. W nocy zrobi się jeszcze gorzej: nad morzem mogą pojawić się burze
Przez cały piątek będzie pochmurnie i deszczowo. W nocy zrobi się jeszcze gorzej: nad morzem mogą pojawić się burze

O złotej polskiej jesieni w najbliższym czasie możemy zapomnieć. Pogoda będzie dość nieprzyjemna praktycznie wszędzie, przez cały dzień - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z czasem aura jeszcze się pogorszy.

Prognoza pogody na piątek bez większych pozytywów. Sporo deszczu i chmur

Piątek będzie pochmurny, chociaż lokalnie możliwe będą większe przejaśnienia. W całej Polsce w ciągu dnia może przelotnie padać deszcz, a wysoko w górach również deszcz ze śniegiem i śnieg.

Rano najchłodniej było w Zakopanem, gdzie o godz. 8:00 zanotowano 5,4 st. C, a najcieplej nad morzem: w Ustce i Kołobrzegu było w tym czasie 12,4 st. C. W ciągu dnia na wschodzie będzie niewiele więcej.

Na północy i terenach podgórskich termometry pokażą około 10 stopni, a na południowym wschodzie można się spodziewać do 14 stopni Celsjusza.

Kolorowa mapa pogody koncentrująca się na terenie północnej Polski z widocznym silnym opadem deszczu nad wybrzeżem Morza Bałtyckiego oraz oznaczeniami ciśnienia atmosferycznego i strefami zachmurzenia.
Piątek będzie pochmurny i deszczowy, a wieczorem i w nocy aura jeszcze się pogorszy. Z czasem opady będą silniejsze

Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, choć okresami porywisty. Wysoko w górach jego porywy mogą osiągać do 65 km/h. W nocy z piątku na sobotę pogoda jeszcze się pogorszy.

    Nadchodzi pogorszenie. Szykuje się nieprzyjemna noc

    Z powodu zachmurzenia i deszczu oraz chłodem przez cały piątek pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.

    Mapa Polski z zaznaczonymi regionami o niekorzystnych warunkach biometeorologicznych, większość obszaru kraju oznaczona kolorem różowym, legenda po prawej stronie wyjaśniająca oznaczenia oraz datowanie na 17-10-2025.
    Przez cały piątek możemy się spodziewać niekorzystnych warunków we wszystkich regionach kraju

    Po zachodzie słońca warunki jeszcze się pogorszą. Deszcz się nasili i na północy oraz na północnym wschodzie suma opadów może sięgnąć 15 litrów wody na metr kwadratowy.

    Nad morzem trzeba się liczyć z burzami oraz silnym wiatrem, dochodzącym w porywach do 65 km/h, a w wyższych partiach Sudetów do 80 km/h. Wysoko w górach mocniej popada również deszcz ze śniegiem i śnieg.

