To najzimniejszy wrzesień od ponad dekady, a będzie jeszcze gorzej. Wszystko przez cyklon Peggy

Polska

Pogoda we wrześniu 2022 do tej pory nie rozpieszcza. Średnia temperatura w tym miesiącu jest niższa od normy wieloletniej. Ostatnie dni są najzimniejszymi od prawie 15 lat. Niestety to dopiero początek wyjątkowych chłodów, silnych wiatrów i intensywnych opadów deszczu, które nas czekają. Jaka będzie pogoda w tym tygodniu? Dlaczego w tym roku wrzesień przyniósł tak niskie temperatury?

Zdjęcie Mieszkańcy wielu regionów Polski w tym tygodniu muszą przygotować się na pochmurne i deszczowe dni / TZ/East News/East News / East News