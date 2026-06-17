To najwyższa emerytura z KRUS. Opłacał składki przez ponad 41 lat

Spis treści: Najwyższa emerytura KRUS. Ile wynosi? Dlaczego emerytury KRUS są dużo niższe niż w ZUS? Jak wyliczana jest emerytura rolnicza? Waloryzacja emerytur KRUS w 2026 roku Rekordowe emerytury z ZUS są poza zasięgiem większości Polaków

Najwyższa emerytura KRUS. Ile wynosi?

Najwyższe świadczenie wypłacane obecnie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi niespełna 4,8 tys. zł brutto miesięcznie. To zdecydowanie mniej niż rekordowe emerytury z ZUS, które przekroczyły już poziom 51 tys. zł brutto.

Tak wysoka emerytura w KRUS to jednak wyjątek. Większość rolniczych świadczeń jest znacznie niższa i często oscyluje w okolicach minimalnej emerytury.

Od 1 marca 2026 roku po waloryzacji emerytura podstawowa w KRUS wzrosła do 1780,64 zł brutto, a minimalna emerytura rolnicza wynosi obecnie 1978,49 zł brutto. Po potrąceniu składki zdrowotnej daje to około 1800 zł "na rękę".

Dlaczego emerytury KRUS są dużo niższe niż w ZUS?

Największa różnica wynika z konstrukcji obu systemów. Rolnicy płacą dużo niższe składki niż osoby objęte powszechnym systemem emerytalnym w ZUS, co oznacza również niższe świadczenia po zakończeniu pracy.

W systemie ZUS ogromne znaczenie ma wysokość odprowadzanych składek oraz długość aktywności zawodowej. Im wyższe zarobki i późniejsze przejście na emeryturę, tym większe świadczenie można otrzymać.

KRUS działa inaczej. Składki mają bardziej ryczałtowy charakter i nie są tak silnie powiązane z dochodami rolnika. Znaczna część systemu finansowana jest z budżetu państwa.

Jak wyliczana jest emerytura rolnicza?

Emerytura z KRUS składa się z dwóch części:

składkowej,

uzupełniającej.

Część składkowa zależy głównie od liczby lat podlegania ubezpieczeniu rolniczemu. Za każdy rok opłacania składek doliczany jest określony procent emerytury podstawowej.

KRUS uwzględnia między innymi:

lata prowadzenia gospodarstwa,

pracę w gospodarstwie rodziców,

okresy opłacania składek po 1991 roku,

niektóre okresy pracy poza rolnictwem,

czynną służbę wojskową.

Część uzupełniająca standardowo wynosi 95 proc. emerytury podstawowej, ale przy bardzo długim stażu może zostać obniżona. Nie może jednak spaść poniżej 85 proc. emerytury podstawowej.

W systemie KRUS długość okresu ubezpieczenia ma ogromne znaczenie. Im więcej lat pracy i opłacania składek, tym wyższy wskaźnik wymiaru świadczenia.

KRUS podkreśla również, że osoby, które w latach 1983-1990 opłacały wyższe składki niż standardowe, mogą liczyć na korzystniejsze przeliczenie części składkowej świadczenia.

Waloryzacja emerytur KRUS w 2026 roku

Od marca 2026 roku świadczenia rolnicze zostały podniesione w ramach corocznej waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji wyniósł 5,3 proc.

Podwyżki objęły nie tylko emerytury podstawowe, ale także dodatki wypłacane przez KRUS. Obecnie wynoszą one między innymi:

dodatek pielęgnacyjny: 366,68 zł,

dodatek kombatancki: 366,68 zł,

dodatek dla sieroty zupełnej: 689,17 zł,

świadczenie dla sołtysów: 373,67 zł,

ryczałt energetyczny: 336,16 zł.

Bardzo wysokie świadczenie otrzymują także seniorzy, którzy ukończyli 100 lat. Emerytura honorowa dla stulatków wzrosła do 6938,92 zł brutto.

Rolnicze świadczenia są objęte ochroną minimalnej emerytury. Jeśli wyliczona kwota byłaby zbyt niska, KRUS podwyższa ją do poziomu minimalnego świadczenia obowiązującego w Polsce.

To ważne zabezpieczenie dla osób, które mimo wieloletniej pracy w gospodarstwie nie wypracowały wyższej emerytury.

Waloryzacja świadczeń odbywa się automatycznie. Emeryci nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków. KRUS sam przelicza świadczenia i wysyła decyzję pocztą.

Rekordowe emerytury z ZUS są poza zasięgiem większości Polaków

Choć rekordowe emerytury z ZUS robią ogromne wrażenie, dotyczą absolutnie wyjątkowych przypadków. Najwyższe świadczenia trafiają zwykle do osób, które pracowały ponad 60 lat i bardzo późno zdecydowały się zakończyć aktywność zawodową.

W wielu przypadkach na koncie emerytalnym takich osób zgromadzono kilka milionów złotych składek.

System KRUS działa jednak według zupełnie innych zasad. Dlatego nawet wieloletnia praca w gospodarstwie zazwyczaj nie pozwala osiągnąć świadczeń porównywalnych z rekordami z ZUS.

Mimo to dla wielu rolników emerytura z KRUS pozostaje podstawowym zabezpieczeniem finansowym po zakończeniu pracy zawodowej.





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