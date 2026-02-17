To może być ostatnia fala zimna. W prognozach widać wyraźną prawidłowość

Jakub Wojciechowski

To może być bardzo zimny tydzień, ale pod jego koniec sporo się zmieni. W prognozach wyraźnie widać ocieplenie, którego możemy się spodziewać w okolicach weekendu. Zanotujemy kilkanaście stopni ciepła, a zamiast śniegu będzie padać deszcz. Najnowsza odwilż być może zostanie z nami nawet do końca miesiąca.

Zalana ulica z topniejącym śniegiem, zaparkowane samochody po obu stronach drogi oraz dwie mapy Polski z naniesioną temperaturą – błękitną na północy i czerwoną na południu
Po zimnym i przeważnie śnieżnym tygodniu czeka nas wyraźna odwilż. Od weekendu zrobi się zdecydowanie cieplej - prawdopodobnie do końca miesiącaArtur Szczepanski/REPORTER/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Zimowa aura utrzyma się jeszcze przez kilka dni, z silnym mrozem na wschodzie i północnym wschodzie kraju.
  • Pod koniec tygodnia spodziewane jest ocieplenie, przejście opadów śniegu w deszcz oraz ryzyko gołoledzi.
  • Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ciepła pogoda może utrzymać się do końca miesiąca, a marzec przyniesie temperatury typowe dla tej pory roku.
Silny mróz w nocy oraz w ciągu dnia, zwłaszcza na północnym wschodzie, a także mocniejsze opady śniegu w wielu miejscach - takich warunków doświadczamy od początku tygodnia. Zimowa aura zostanie z nami jeszcze przez kilka dni, jednak potem nadejdzie wyraźne ocieplenie. Możliwe, że tym razem nie opuści Polski - wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Mroźne i śnieżne dni. Na zmianę poczekamy do weekendu

Choć masa mroźnego powietrza dotarła już do naszego kraju, w najbliższym czasie ograniczy się do północnego wschodu i wschodu. Tam nocami będzie kilkanaście stopni mrozu, a w ciągu dnia nie więcej niż -6, -4 st. C.

Jednocześnie jednak wyraźnie cieplej będzie miejscami na południu i zachodzie, gdzie przez najbliższe dni może być do kilku stopni powyżej zera.

Kolorowa mapa Polski i części sąsiednich krajów pokazująca anomalie temperatur powietrza w lutym, z wyróżnionymi regionami chłodniejszymi i cieplejszymi od średniej. Legenda barwna umożliwia określenie odchylenia temperatur od normy wieloletniej.
Najbliższe noce będą mroźne: miejscami synoptycy zapowiadają kilkanaście stopni mrozuWXChartsmateriał zewnętrzny

Aura będzie typowo zimowa, z opadami śniegu w wielu miejscach, a w Karpatach może sypać intensywniej niż w innych częściach Polski. Pod koniec tygodnia jednak, kiedy wzrosną temperatury, zmieni się również pogoda. Śnieg coraz częściej będzie się mieszać z deszczem, a potem popada sam deszcz.

Od soboty w wielu miejscach, początkowo od zachodu, a potem również w centrum, doświadczymy marznących opadów. Mogą one zamarzać na zmrożonym gruncie, powodując niebezpieczną gołoledź. Warunki na drogach i chodnikach w weekend mogą stać się bardziej wymagające. Zmiany pogłębią się w drugiej połowie weekendu.

    Fala ciepła wypełni Polskę. To może być zmiana na stałe

    Najbliższa niedziela, choć wyraźnie cieplejsza niż wcześniejsze dni, nie zapowiada się najlepiej. Będzie pochmurnie, z opadami deszczu w zachodniej połowie Polski. Na wschodzie początkowo popada śnieg, jednak z czasem również tam zrobi się deszczowo, a na gruncie trzeba będzie uważać na gołoledź.

    Po mroźnej nocy na wschodzie szybko się ociepli. W niedzielę w ciągu dnia temperatury wszędzie będą dodatnie i wyniosą od 2-4 stopni na wschodzie, 5-8 na zachodzie do nawet 10-11 st. C na południowym zachodzie.

    Mapa Polski z prognozą maksymalnych temperatur powietrza w stopniach Celsjusza na kolejne dni lutego 2026 roku, przedstawiona w formie serii mapek dla poszczególnych dni tygodnia. Zaznaczone są wyraźne zmiany temperatur, głównie utrzymujące się w zakre...
    Najbliższe dni będą chłodne. Potem nastąpi wyraźna zmiana: po niedzieli będzie nawet kilkanaście stopni ciepłaIMGWmateriał zewnętrzny

    To będzie początek ciepłej serii, bo kolejne dni tygodnia zapowiadają się na ciepłe w całym kraju. Od poniedziałku temperatury będą bardziej wiosenne i w większości kraju wyniosą od 8 do 13 stopni Celsjusza.

    Kolorowa mapa anomalii temperatury powietrza nad obszarem Polski oraz części sąsiednich krajów, z wyraźnie zaznaczonymi różnicami temperatur, gdzie centralna i zachodnia część kraju pokryta jest intensywnie czerwonymi barwami oznaczającymi wysokie doda...
    Masa ciepłego powietrza dotrze do Polski pod koniec weekendu i zostanie z nami na dłużej. Kolejny tydzień będzie wyraźnie cieplejszyWXChartsmateriał zewnętrzny

    Wraz z ociepleniem w prognozie na przyszły tydzień wydać też więcej deszczu, którego możemy doświadczać we wszystkich regionach kraju. Najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z postępującą odwilżą. W wielu miejscach może też być ślisko.

    Mapa Polski z naniesionymi symbolami opadów atmosferycznych według dni tygodnia, kolory wskazują rodzaj opadu: deszcz, śnieg lub oba jednocześnie. W każdym dniu zaprezentowany jest rozkład opadów na tle kraju.
    Obecny tydzień będzie śnieżny, za to następny może być zdecydowanie bardziej deszczowyIMGWmateriał zewnętrzny

    W ostatnich tygodniach sytuacja pogodowa często się zmieniała: po kilku dniach ochłodzenia następowało ocieplenie, a potem następował kolejny zwrot. Tym razem jednak ocieplenie może być permanentne i niewykluczone, że do końca lutego większego ochłodzenia już nie doświadczymy.

    Widać to w prognozie długoterminowej IMGW. Wynika z niej, że ostatni tydzień lutego może być cieplejszy od średniej wieloletniej - miejscami na południu nawet o około 2 stopnie.

    Pięć map Polski pokazujących anomalię średniej temperatury powietrza w kolejnych tygodniach na tle lat 1991-2020, z wartościami od -2,0 do +1,7°C, oznaczonych kolorami sugerującymi odchylenia temperatur w różnych regionach kraju.
    Końcówka lutego może się okazać cieplejsza niż zwykle. Kolejne tygodnie zapowiadają się jednak na typowo wiosenne - wynika z prognozy długoterminowej IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

    Marzec zapowiada się na miesiąc z temperaturami typowymi dla tej pory roku. A to oznacza, że choć mogą się w kolejnych tygodniach zdarzyć chłodniejsze dni, to trend jest jednoznaczny: kolejnej większej fali zimna raczej nie powinniśmy oczekiwać.

    Cały czas trzeba jednak mieć na uwadze, że jest to prognoza długoterminowa, więc obarczona sporym ryzykiem błędu. Powinno się ją traktować przede wszystkim orientacyjnie. Najlepiej sprawdzają się prognozy na okres nie dłuższy niż tydzień.

