To kolejny produkt, który mocno drożeje. Ile kosztuje prawdziwy, a ile sztuczny?

Spis treści: 01 Ile kosztuje prawdziwy miód prosto z pasieki?

02 Miód w sklepie — cena

03 Ile trzeba zapłacić za sztuczny miód?

04 Czy miód drożeje?

Ile kosztuje prawdziwy miód prosto z pasieki?

Miód jest produkowany przede wszystkim przez pszczoły. Powstaje, gdy owad zasysa z kwiatu nektar i transportuje go do ula. Za jednym razem pszczoła może przetransportować od 10 do nawet 40 miligramów wydzieliny.

Do najlepszych rodzajów miodów należą:

spadziowy,

gryczany,

rzepakowy,

lipowy,

wielokwiatowy.

W przypadku miodu spadziowego, który chcemy kupić prosto z pasieki, musimy liczyć się z wydatkiem od 55 do nawet 200 złotych za litrowy słoik, za litr miodu gryczanego zapłacimy około 40 złotych, a w przypadku miodu rzepakowego koszt litra słodkiej substancji wynosi ok. 38 złotych. Chcąc kupić najpopularniejszy w Polsce miód wielokwiatowy prosto z pasieki, będziemy musieli uszykować kwotę w okolicach 56 złotych za słoik o pojemności 1 litra. Cena standardowego, litrowego słoika miodu lipowego wynosi ok. 50 złotych.

Miód w sklepie — cena

W wielu sklepach spożywczych również można kupić miód. Najczęściej na półkach znajdziemy dwa rodzaje produktów — klasyczny miód wytwarzany przez pszczoły oraz jego syntetycznie produkowany odpowiednik. W tym pierwszym przypadku ceny miodu sklepach wyglądają następująco:

gryczany — ok. 30 złotych za kilogram,

akacjowy — ok. 45 złotych za kilogram,

wielokwiatowy — ok. 40 złotych za kilogram,

lipowy — ok. 38 złotych za kilogram.

Czy miód kupiony w sklepie spożywczym jest identyczny w smaku jak ten prosto z pasieki? Według wielu osób nie. Prawdopodobnie wpływ na to może mieć bardziej uprzemysłowiona produkcja w tym pierwszym przypadku. Warto jednak samemu spróbować i poszukać różnic.

Ile trzeba zapłacić za sztuczny miód?

Jak sama nazwa wskazuje, jest to produkt otrzymywany w sposób syntetyczny i niemający nic wspólnego z naturalnym procesem, jaki uskuteczniają pszczoły. Do powstania sztucznego miodu wykorzystuje się procesy chemiczne takie jak hydroliza cukru stołowego z dodatkiem syropu skrobiowego. Odbywa się to w środowisku wodnym i z podwyższoną temperaturą. Jako katalizator reakcji wykorzystywany jest kwas (mrówkowy lub solny). W porównaniu z naturalnym miodem syntetycznie otrzymywany odpowiednik nie ma żadnych wartości prozdrowotnych.

W odróżnieniu od naturalnych produktów miód sztuczny nie posiada rodzajów związanych z nektarem, którym żywią się pszczoły. Cena miodu sztucznego kształtuje się na poziomie od 7 złotych za opakowanie 410 gramów do 125 złotych w przypadku opakowań o gramaturze 8 kilogramów.

Czy miód drożeje?

Jak wiele produktów spożywczych, również miód jest w Polsce coraz droższy. Głównym czynnikiem odpowiadającym za ten stan rzeczy jest inflacja, która w październiku 2022 roku wyniosła aż 17,9%. W przypadku miodu naturalnego do wzrostu cen doprowadziła także przedłużająca się susza w okresie letnim. Producenci miodu syntetycznego muszą mierzyć się ze wzrostami kosztów zakupu cukru, co także przekłada się na wyższą cenę tego produktu na sklepowych półkach.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na cenę miodu są także wszelkiego rodzaju elementy potrzebne do pakowania produktów, w tym przede wszystkim słoiki, które również drożeją.

Ceny cukru i ewentualna mroźna zima mogą mieć również duży wpływ na ceny miodu w przyszłym roku. Wszystko wynika z faktu, że podczas dużych przymrozków pszczelarze będą musieli zimować pszczoły, a w tym czasie dokarmiać je cukrem i słodkimi ciastami, których koszt także może jeszcze wzrosnąć.

