Owoce we wrześniu 2022. Do kiedy jest sezon na truskawki, maliny, borówki, czereśnie, jabłka i gruszki?

Lato dla wielu kojarzy się głównie z owocami sezonowymi. Truskawki, maliny, śliwki, borówki czy wiśnie należą do najpopularniejszych owoców wybieranych przez Polaków. Jednak wszystko co dobre szybko się kończy. Zbliża się październik, a wraz z nim kończy się sezon na całą gamę letnich owoców krajowych.

To już ostatni moment, by cieszyć się smakiem świeżych truskawek oraz malin. Zawiedzeni czuć się mogą również fani czereśni, a także nektarynek i wiśni. Sezon na agrest także trwa do września.

Owoce dostępne przez cały rok to jabłka i gruszki. W Polsce rośnie wiele odpornych na warunki klimatyczne odmian tych owoców. Można wykorzystać je do zrobienia soków, deserów oraz ciast.

Z kolei od lipca do października owocują śliwki. Najlepiej kupować je właśnie we wrześniu, gdy panuje wysyp jesiennych odmian. O ostatnich podrygach możemy mówić natomiast w kontekście brzoskwiń.

Ile kosztuje kilogram malin, truskawek, śliwek i jabłek we wrześniu 2022?

Cena polskich truskawek jeszcze na początku czerwca była podobna od tej sprzed roku, a teraz jest znacznie wyższa. W hurcie w Broniszach kosztują przeciętnie od 19 do 22 zł za kg, podczas gdy rok temu cena kształtowała się w granicach od 10 do 18 zł za kg.

Bardzo dużo na rynku jest jabłek odmian letnich. Ich ceny są bardzo zróżnicowane i wynoszą od 1 do 3 zł za kg w zależności od odmiany i kalibru.

Ze względu na wysoką podaż bardzo tanie są także śliwki, które wyceniane są w granicach od 1,5 do 2,5 zł za kg. Stabilnie utrzymuje się cena i dostępność borówki amerykańskiej. W zależności od standardu konfekcjonowania trzeba za nią zapłacić od 18 do 28 zł za kg.

Nie ma dobrych wiadomości również dla miłośników malin. Owoce te od kilku lat są drogie, a w tym roku cena, jaką trzeba zapłacić za kilogram, przekroczyła kolejną barierę. Na rynku hurtowym w Broniszach maliny kosztują od 19 do 25 zł za kg (stan na 28.09.2022).

Zdjęcie Śliwki to jedne z najpopularniejszych owoców drugiej połowy lata i jesieni w Polsce. Przy założeniu najwyżej jakości kupujący muszą zapłacić za każdy kilogram około 3 zł / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

Ceny owoców we wrześniu 2022 na rynku w Broniszach

Hurtowy rynek owoców, warzyw i kwiatów w podwarszawskich Broniszach jest największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Na stałe działalność prowadzi tam ponad 350 przedsiębiorców. Do bezpośredniej sprzedaży z samochodów przeznaczonych jest 1300 miejsc na placach handlowych.

Owoce na rynku hurtowym w Broniszach sprzedają producenci rolni, importerzy, hurtownicy, a kupują: sklepy, hurtownie, restauracje, hotele, firmy cateringowe, kwiaciarnie czy dekoratorzy. Ponadto Bronisze są miejscem odwiedzin wielu firm zagranicznych szukających odbiorców na swoje produkty.

Ceny popularnych owoców we wrześniu 2022 na rynku w Broniszach (stan na 28.09.2022):

truskawki - od 19 do 22 zł za kg;

- od 19 do 22 zł za kg; borówka amerykańska - od 19 do 26 zł za kg;

- od 19 do 26 zł za kg; banany - od 5,84 do 6,22 zł za kg;

- od 5,84 do 6,22 zł za kg; pomarańcze - od 5 do 7 zł za kg;

- od 5 do 7 zł za kg; śliwki - od 1,50 do 3 zł za kg;

- od 1,50 do 3 zł za kg; winogrona białe - od 4 do 9 zł za kg;

- od 4 do 9 zł za kg; winogrona ciemne - od 5 do 11 zł za kg;

- od 5 do 11 zł za kg; kiwi - od 8,50 do 16 zł za kg;

- od 8,50 do 16 zł za kg; jabłka - od 3,75 do 6,50 zł za kg;

- od 3,75 do 6,50 zł za kg; gruszki - od 5,50 do 7 zł za kg;

- od 5,50 do 7 zł za kg; brzoskwinie - od 5 do 7,50 zł za kg;

- od 5 do 7,50 zł za kg; ananasy dekoracyjne - od 5,50 do 7 zł za kg;

- od 5,50 do 7 zł za kg; arbuzy - od 2 do 3 zł za kg;

- od 2 do 3 zł za kg; mandarynki - od 6 do 10 zł za kg;

- od 6 do 10 zł za kg; maliny - od 19 do 25 zł za kg;

- od 19 do 25 zł za kg; aronia - od 4,50 do 5,50 zł za kg.

