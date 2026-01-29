"To jest zdrada. To jest zdrajca". Szef MON o poszukiwanym byłym żołnierzu

To jest zdrada. To jest zdrajca - tak działania byłego żołnierza Sił Zbrojnych RP skomentował wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Prokuratura zarzuca mężczyźnie udział w działaniach rosyjskiego wywiadu, w tym rozpowszechnianie dezinformacji uderzającej w bezpieczeństwo państwa.

Szef MON Władysław Kosiniak-KamyszAnita WalczewskaEast News

W skrócie

  • Były żołnierz Sił Zbrojnych RP jest poszukiwany listem gończym za współpracę z rosyjskim wywiadem.
  • Prokuratura zarzuca mu rozpowszechnianie dezinformacji oraz podjęcie służby w obcym wojsku bez wymaganej zgody.
  • Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz określił działania podejrzanego jako zdradę interesu narodowego Polski.
Prokuratura Okręgowa w Krakowie wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów byłemu żołnierzowi Sił Zbrojnych RP.

Śledczy podejrzewają go o udział w działaniach rosyjskiego wywiadu, w tym o rozpowszechnianie dezinformacji godzącej w bezpieczeństwo państwa. Sprawa dotyczy przestępstw opisanych w art. 130 Kodeksu karnego.

    Do sprawy odniósł się w czwartek wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

    - To jest zdrada. To jest zdrajca. Trzeba go ścigać i dobrze, że został list gończy wysłany - powiedział szef MON. Jak dodał, w takich przypadkach nie może być mowy o "zmiłuj i przebacz".

    Szef MON o podejrzanym. "To zdrada interesu narodowego Polski"

    Minister obrony podkreślił, że działania byłego żołnierza uderzają w podstawowe wartości państwa. - To jest zdrada wartości, etosu, historii i przyszłości Polski - zaznaczył Kosiniak-Kamysz, akcentując konieczność zdecydowanej reakcji instytucji państwowych.

    Według informacji przekazanych przez prokuraturę podejrzany najprawdopodobniej przebywa obecnie na terytorium Federacji Rosyjskiej. Z tego powodu wystawiono za nim list gończy, a sprawa ma charakter rozwojowy.

    Były żołnierz Polski poszukiwany. Prokuratura: Szerzył dezinformacje

    Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie Oliwia Bożek-Michalec poinformowała, że śledztwo prowadzi delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z ustaleń wynika, że były żołnierz miał aktywnie działać na rzecz rosyjskiego wywiadu, wykorzystując do tego media społecznościowe.

      Kluczową rolę w tych działaniach miały odgrywać publikacje w internecie, w tym na platformie TikTok oraz na profilu "PolaknaDonbasie". Materiały te - według śledczych - zawierały treści dezinformacyjne i propagandowe.

      Prokuratura wskazuje, że rozpowszechniane informacje były obliczone na wywołanie zakłóceń w funkcjonowaniu państwa oraz dezintegrację ładu publicznego.

      Ich celem miało być podważanie zaufania do instytucji oraz osłabianie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski.

      Poza udziałem w działalności wywiadowczej mężczyźnie zarzucono również podjęcie służby w obcym wojsku bez wymaganej zgody. W związku z wagą zarzutów do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia trafił wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.

