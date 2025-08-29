W skrócie Radosław Sikorski odzyskał pozycję lidera zaufania wśród polskich polityków, z wynikiem 41,8 proc. poparcia respondentów.

Karol Nawrocki, poprzedni lider, odnotował znaczący spadek zaufania, a kolejne miejsca zajmują Rafał Trzaskowski i Donald Tusk.

W rankingu braku zaufania najwyższe notowania mają Jarosław Kaczyński oraz Mateusz Morawiecki, którym nie ufa ponad połowa ankietowanych.

Powrót po dwóch miesiącach na pozycję lidera w sondażu zaufania Polaków do polskich polityków Radosław Sikorski odnotował kosztem Karola Nawrockiego. Choć minister stracił 0,4 pkt proc. od czasu lipcowego zestawienia, prezydent odnotował znacznie większy spadek (o 5,5 pkt proc.).

W sierpniu zaufanie do Sikorskiego zadeklarowało 41,8 proc. respondentów, zaś do Nawrockiego 41,3 proc. - wynika z sondażu IBRiS na zlecenie Onetu. Warto wskazać jednak, że głowa państwa uzyskała największy odsetek odpowiedzi "zdecydowanych" ze wszystkich polityków, którzy pojawili się w sondażu. 25,6 proc. ankietowanych jest przekonanych o zaufaniu do Nawrockiego.

Sondaż zaufania. Sikorski liderem, tuż za nim Nawrocki

Podium zamyka Rafał Trzaskowski, który osiągnął wynik 39,9 proc. Prezydent Warszawy odnotował spadek względem lipca o 0,6 pkt proc. Tuż za nim uplasował się Donald Tusk, któremu ufa 36,4 proc. badanych.

Miejsce pod liderem Lewicy zajął Sławomir Mentzen, który odnotował znaczny spadek w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Współprzewodniczącemu Konfederacji ufa 28,9 proc. ankietowanych, co oznacza, że polityk stracił 6,3 pkt proc.

Pod Mentzenem znaleźli się Adrian Zandberg (28,2 proc.), Piotr Zgorzelski (27,7 proc.), Jarosław Kaczyński (26,7 proc.) i Krzysztof Gawkowski (26,2 proc.). Najniższą pozycję wśród polityków ujętych w zestawieniu zajął Szymon Hołownia z wynikiem 20,3 proc.

Kaczyński "triumfuje" w sondażu braku zaufania

W sondażu zbadano również największy brak zaufania Polaków wobec polityków. W tym przypadku pozycję lidera zajmuje Jarosław Kaczyński z wynikiem 58,7 proc. Prezes PiS jest też na czele wśród "zdecydowanych" odpowiedzi (49,4 proc.).

Tuż za nim uplasował się Mateusz Morawiecki z wynikiem 54,6 proc. Podium zamyka Donald Tusk. Obecnemu premierowi nie ufa 53 proc. respondentów.

Badanie zostało przeprowadzone przez IBRiS dla Onetu w dniach 20-21 sierpnia 2025 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób. Sondaż realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).

