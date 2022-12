Według najnowszego sondażu pracowni CBOS w grudniu liderem rankingu zaufania do polityków pozostaje prezydent Andrzej Duda. Zaufanie do niego deklaruje 50 proc. badanych (o 4 pp. mniej niż miesiąc temu). Nieufność wobec prezydenta wyraża 37 proc. respondentów (wzrost o 2 punkty).

Najnowszy sondaż zaufania. Andrzej Duda liderem, rośnie pozycja Trzaskowskiego

Drugie miejsca zajmuje wiceszef PO, prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, któremu ufa 44 proc. badanych (wzrost o 4 pp.); jednocześnie zmniejszyła się liczba badanych deklarujących wobec niego nieufność (36 proc., spadek o 5 punktów).

Na kolejnym miejscu z minimalnie słabszym wynikiem uplasował się lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Ufa mu 43 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 2 pp. Nieufność w stosunku do Hołowni wyraża 29 proc. ankietowanych (o 5 punktów mniej niż w listopadzie).

Gorsze niż w listopadzie są grudniowe notowania premiera Mateusza Morawieckiego, który zajmuje czwarte miejsce w rankingu. Szefowi rządu ufa 37 proc. badanych (o 4 pp. mniej). Nieufność do premiera zadeklarowało 50 proc. ankietowanych (wzrost o 2 punkty).

Pierwszą piątkę listy zamyka szef MON, wicepremier Mariusz Błaszczak, któremu ufa 36 proc. (spadek o 3 pp.); 35 proc. badanych deklaruje w stosunku do niego nieufność (wzrost o 1 punkt proc.).

Najnowszy sondaż. Kaczyński z mniejszym zaufaniem od Tuska

Szefowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi ufa 35 proc. respondentów (wzrost o 2 pp.). Lider PSL - obok prezydenta, Szymona Hołowni, oraz Rafała Trzaskowskiego - zalicza się do wąskiego grona polityków, w stosunku do których badani częściej deklarują zaufanie niż nieufność. W grudniu nieufność w stosunku do niego wyraża 27 proc. (spadek o 3 punkty).

Zaufanie do przewodniczącego PO Donalda Tuska deklaruje 31 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pp.); nieufność wobec niego wyraża 51 proc. ankietowanych (o 6 punktów mniej niż w listopadzie).

W grudniu pogorszyły się notowania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zaufanie do niego deklaruje 29 proc. badanych (o 5 pp. mniej niż przed miesiącem). Prezesowi PiS nie ufa 60 proc. ankietowanych (o 5 punktów więcej niż miesiąc temu, a więc ponad dwukrotnie więcej osób niż ma do niego zaufanie). CBOS podkreśla, że są to najgorsze oceny tego polityka od ponad dwóch lat, tj. od listopada 2020.

Również współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń cieszy się zaufaniem 29 proc. badanych; nieufność w stosunku do niego deklaruje 38 proc. badanych. Polityk nie był ujęty w poprzednich badaniach.

Na kolejnych pozycjach rankingu lokują się marszałkowie Sejmu i Senatu - Elżbieta Witek oraz Tomasz Grodzki. Elżbiecie Witek ufa 28 proc. ankietowanych (spadek o 2 pp.), a 34 proc. deklaruje wobec niej nieufność (tyle samo, ile w listopadzie). Tomasza Grodzkiego obdarza zaufaniem 26 proc. badanych (wzrost o 2 pp.), nie ufa mu 35 proc. respondentów (spadek o 2 punkty).

Najnowszy sondaż. Zbigniew Ziobro z najgorszymi notowaniami

25 proc. badanych ma zaufanie do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry (spadek o 2 pp). Jednak dominującym nastawieniem wobec szefa MS pozostaje nieufność. Takie nastawienie ma 59 proc. ankietowanych (wzrost o 3 punkty) a więc ponad dwukrotnie więcej, niż wyraża wobec niego zaufanie). CBOS zaznacza, że są to najgorsze z dotąd rejestrowanych notowania tego polityka.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremier Piotr Gliński zdobył 25 proc. deklaracji zaufania (spadek o 2 pp.) i 28 proc. deklaracji nieufności (tyle samo, ile w listopadzie). Politykowi Konfederacji WiN Krzysztofowi Bosakowi ufa 24 proc. badanych (wzrost o 2 pp.), nie ufa mu 36 proc. badanych (spadek o 1 punkt).

Wicepremierowi, szefowi MAP Jackowi Sasinowi, tak jak miesiąc temu, ufa 21 proc. ankietowanych; nieufność w stosunku do niego wyraża 50 proc. badanych (wzrost o 2 pp.).

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) - dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

Badanie zrealizowano w dniach od 28 listopada do 11 grudnia 2022 roku na próbie liczącej 1018 osób (w tym: 54,5 proc. metodą CAPI, 29,8 proc. - CATI i 15,7 proc. - CAWI).