To ich prezes Kaczyński wyrzuci z PiS. Zobacz listę nazwisk
Mateusz Morawiecki, Ryszard Terlecki, Marcin Horała, Janusz Cieszyński - między innymi oni mają pożegnać się z Prawem i Sprawiedliwością wskutek rozłamu, który w piątek stał się faktem. Publikujemy pełną listę nazwisk.
Przypomnijmy - Mateusz Morawiecki i jego stronnicy nie podpisali oświadczeń, których zażądał od nich prezes PiS Jarosław Kaczyński. Chciał w ten sposób wymusić na nich rezygnację ze stowarzyszenia Rozwój Plus.
Kaczyński postawił im ultimatum, które upłynęło o północy z czwartku na piątek. Teraz ogłosił, że ci, którzy nie podpisali "lojalek", pożegnają się z partią we wtorek.
- Ponad 30 posłów PiS zrezygnowało z członkostwa w partii - ogłosił Jarosław Kaczyński, nawiązując do ultimatum.
"Żaden z członków Prawa i Sprawiedliwości, który jest w stowarzyszeniu Rozwój Plus nie złożył rezygnacji z członkostwa w partii" - podkreślił w odpowiedzi Piotr Müller.
O co w tym chodzi? W największym skrócie: prezes PiS zamierza wyrzucić z partii członków stowarzyszenia Rozwój Plus.
To oni mają opuścić PiS. Pełna lista
O jakich "ponad 30 posłach" mówił Jarosław Kaczyński? Publikujemy nieoficjalną listę 37 posłów PiS:
Mateusz Morawiecki
Olga Semeniuk-Patkowska
Anna Baluch
Kogo nie ma na liście?
Oprócz wyżej wymienionych w stowarzyszeniu Rozwój Plus działają europosłowie PiS: Michał Dworczyk, Piotr Müller i Waldemar Buda.
Krzysztof Szczucki jest z kolei zawieszony w PiS - też należy do stowarzyszenia.
Ponadto lista nie uwzględnia Agnieszki Ścigaj i Marka Jakubiaka, którzy nie należą do partii, a także Daniela Obajtka - ten ostatni zdecydował się podpisać "lojalkę".
Współpraca: Łukasz Szpyrka