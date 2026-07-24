Przypomnijmy - Mateusz Morawiecki i jego stronnicy nie podpisali oświadczeń, których zażądał od nich prezes PiS Jarosław Kaczyński. Chciał w ten sposób wymusić na nich rezygnację ze stowarzyszenia Rozwój Plus.

Kaczyński postawił im ultimatum, które upłynęło o północy z czwartku na piątek. Teraz ogłosił, że ci, którzy nie podpisali "lojalek", pożegnają się z partią we wtorek.

- Ponad 30 posłów PiS zrezygnowało z członkostwa w partii - ogłosił Jarosław Kaczyński, nawiązując do ultimatum.

"Żaden z członków Prawa i Sprawiedliwości, który jest w stowarzyszeniu Rozwój Plus nie złożył rezygnacji z członkostwa w partii" - podkreślił w odpowiedzi Piotr Müller.

O co w tym chodzi? W największym skrócie: prezes PiS zamierza wyrzucić z partii członków stowarzyszenia Rozwój Plus.

To oni mają opuścić PiS. Pełna lista

O jakich "ponad 30 posłach" mówił Jarosław Kaczyński? Publikujemy nieoficjalną listę 37 posłów PiS:

Mateusz Morawiecki

Mirosława Stachowiak-Różecka

Marcin Horała

Szymon Szynkowski vel Sęk

Olga Semeniuk-Patkowska

Fryderyk Kapinos

Grzegorz Lorek

Krzysztof Kubów

Łukasz Schreiber

Ryszard Bartosik

Janusz Cieszyński

Paweł Jabłoński

Anna Kwiecień

Łukasz Kmita

Zbigniew Chmielowiec

Paweł Rychlik

Andrzej Gut-Mostowy

Marzena Machałek

Grzegorz Puda

Ireneusz Zyska

Robert Gontarz

Krzysztof Lipiec

Sylwester Tułajew

Ryszard Terlecki

Wiesław Krajewski

Grzegorz Macko

Sławomir Skwarek

Wojciech Zubowski

Marcin Gwóźdź

Monika Pawłowska

Anna Baluch

Andrzej Kryj

Maria Koc

Włodzimierz Tomaszewski

Anna Cicholska

Elżbieta Duda

Michał Cieślak

Kogo nie ma na liście?

Oprócz wyżej wymienionych w stowarzyszeniu Rozwój Plus działają europosłowie PiS: Michał Dworczyk, Piotr Müller i Waldemar Buda.

Krzysztof Szczucki jest z kolei zawieszony w PiS - też należy do stowarzyszenia.

Ponadto lista nie uwzględnia Agnieszki Ścigaj i Marka Jakubiaka, którzy nie należą do partii, a także Daniela Obajtka - ten ostatni zdecydował się podpisać "lojalkę".

Współpraca: Łukasz Szpyrka





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