To dron Shahed eksplodował na Lubelszczyźnie. Rzecznik MSZ potwierdza

- Obiekt, który w nocy wylądował na polu kukurydzy we wschodniej Polsce, był rosyjską wersją drona Shahed - poinformował agencję Reuters rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński.

Po godzinie 2:00 w nocy z wtorku na środę policjanci otrzymali zgłoszenie na temat "eksplozji lub wybuchu" w miejscowości Osiny w pow. łukowskim.

Funkcjonariusze znaleźli na miejscu nadpalone szczątki metalowe i plastikowe. Wskutek wybuchu w kilku domach powybijane zostały szyby.

"Będzie protest MSZ wobec sprawcy" - napisał na platformie X w środę szef MSZ Radosław Sikorski w kontekście eksplozji w Osinach.

Jak podkreślił wicepremier, to już "kolejne naruszenie naszej przestrzeni powietrznej ze Wschodu". W wpisie zaznaczył, że w związku z tym, "najważniejszą misją Polski wobec NATO jest obrona naszego własnego terytorium".

Osiny. Dron wybuchowy eksplodował na polu kukurydzy

Na miejscu wybuchu w Osinach jest wyrwa w ziemi o średnicy około 5-6 metrów i głębokości 50 cm. Biegli wojskowi mają teraz przeprowadzić dokładne ekspertyzy, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie skąd nadleciał dron i jakie materiały zawierał.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w środę na portalu X, że minionej nocy nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani z kierunku Ukrainy, ani Białorusi.

"Informacja o znalezieniu obiektu, który według wstępnych ocen może stanowić element starego silnika ze śmigłem, została przekazana do Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego" - wskazało DORSZ.

