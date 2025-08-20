To dron Shahed eksplodował na Lubelszczyźnie. Rzecznik MSZ potwierdza

Obiekt, który wylądował w nocy na polu kukurydzy we wschodniej Polsce, był rosyjską wersją drona Shahed - przekazał rzecznik MSZ Paweł Wroński w rozmowie z agencją Reutera. Tę informację potwierdził szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W środę nad ranem policja otrzymała zgłoszenie o eksplozji w Osinach. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, jednak siła wybuchu była na tyle duża, że wypadły szyby okien w kilku pobliskich domach.

Dron wybuchowy eksplodował w Osinach, we wschodniej Polsce
Dron wybuchowy eksplodował w Osinach, we wschodniej PolsceWojtek Jargi³oPAP

- Obiekt, który w nocy wylądował na polu kukurydzy we wschodniej Polsce, był rosyjską wersją drona Shahed - poinformował agencję Reuters rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński.

Po godzinie 2:00 w nocy z wtorku na środę policjanci otrzymali zgłoszenie na temat "eksplozji lub wybuchu" w miejscowości Osiny w pow. łukowskim.

Funkcjonariusze znaleźli na miejscu nadpalone szczątki metalowe i plastikowe. Wskutek wybuchu w kilku domach powybijane zostały szyby.

"Będzie protest MSZ wobec sprawcy" - napisał na platformie X w środę szef MSZ Radosław Sikorski w kontekście eksplozji w Osinach.

Jak podkreślił wicepremier, to już "kolejne naruszenie naszej przestrzeni powietrznej ze Wschodu". W wpisie zaznaczył, że w związku z tym, "najważniejszą misją Polski wobec NATO jest obrona naszego własnego terytorium".

Osiny. Dron wybuchowy eksplodował na polu kukurydzy

Na miejscu wybuchu w Osinach jest wyrwa w ziemi o średnicy około 5-6 metrów i głębokości 50 cm. Biegli wojskowi mają teraz przeprowadzić dokładne ekspertyzy, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie skąd nadleciał dron i jakie materiały zawierał.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w środę na portalu X, że minionej nocy nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani z kierunku Ukrainy, ani Białorusi.

"Informacja o znalezieniu obiektu, który według wstępnych ocen może stanowić element starego silnika ze śmigłem, została przekazana do Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego" - wskazało DORSZ.

