To dron Shahed eksplodował na Lubelszczyźnie. Rzecznik MSZ potwierdza
Obiekt, który wylądował w nocy na polu kukurydzy we wschodniej Polsce, był rosyjską wersją drona Shahed - przekazał rzecznik MSZ Paweł Wroński w rozmowie z agencją Reutera. Tę informację potwierdził szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W środę nad ranem policja otrzymała zgłoszenie o eksplozji w Osinach. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, jednak siła wybuchu była na tyle duża, że wypadły szyby okien w kilku pobliskich domach.
- Obiekt, który w nocy wylądował na polu kukurydzy we wschodniej Polsce, był rosyjską wersją drona Shahed - poinformował agencję Reuters rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński.
Po godzinie 2:00 w nocy z wtorku na środę policjanci otrzymali zgłoszenie na temat "eksplozji lub wybuchu" w miejscowości Osiny w pow. łukowskim.
Funkcjonariusze znaleźli na miejscu nadpalone szczątki metalowe i plastikowe. Wskutek wybuchu w kilku domach powybijane zostały szyby.
"Będzie protest MSZ wobec sprawcy" - napisał na platformie X w środę szef MSZ Radosław Sikorski w kontekście eksplozji w Osinach.
Jak podkreślił wicepremier, to już "kolejne naruszenie naszej przestrzeni powietrznej ze Wschodu". W wpisie zaznaczył, że w związku z tym, "najważniejszą misją Polski wobec NATO jest obrona naszego własnego terytorium".
Osiny. Dron wybuchowy eksplodował na polu kukurydzy
Na miejscu wybuchu w Osinach jest wyrwa w ziemi o średnicy około 5-6 metrów i głębokości 50 cm. Biegli wojskowi mają teraz przeprowadzić dokładne ekspertyzy, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie skąd nadleciał dron i jakie materiały zawierał.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w środę na portalu X, że minionej nocy nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani z kierunku Ukrainy, ani Białorusi.
"Informacja o znalezieniu obiektu, który według wstępnych ocen może stanowić element starego silnika ze śmigłem, została przekazana do Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego" - wskazało DORSZ.
Zobacz również:
- Wybuch w Osinach. Sikorski zapowiada protest MSZ
- Błaszczak starł się z MON. "Gdyby doszło do tego za czasów PiS"
- Eksplozja w Osinach. Prokurator: Dron posiadał materiały wybuchowe
- Ruszyli na miejsce zdarzenia, zanim trafiły tam służby. Opowiadają, co zobaczyli
- Ważny komunikat BBN po wybuchu w Osinach. Prezydent dostał meldunek