"To dla mnie zaszczyt". Ambasador USA spotkał się z prezesem PiS
"To był dla mnie wielki zaszczyt spotkać się ze wspaniałym Jarosławem Kaczyńskim" - przekazał ambasador USA w Polsce Thomas Rose. Dyplomata przekazał, że spotkał się z prezesem PiS, żeby porozmawiać o "przywództwie, bezpieczeństwie i przyszłości sojuszu amerykańsko - polskiego".
W skrócie
- Ambasador USA Thomas Rose spotkał się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.
- Rozmowy dotyczyły przywództwa, bezpieczeństwa oraz przyszłości sojuszu amerykańsko-polskiego.
- Było to pierwsze oficjalne spotkanie nowego ambasadora USA z szefem PiS.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
"Polska nie potrzebuje pouczeń - potrzebuje europejskich sojuszników tak silnych, jak ona sama" - przekazał Thomas Rose po zakończonym spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim.
Ambasador USA i Jarosław Kaczyński. Pokazano zdjęcie
"To był dla mnie wielki zaszczyt spotkać się z wielkim Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości, aby porozmawiać o przywództwie, bezpieczeństwie i przyszłości sojuszu amerykańsko-polskiego" -
Ambasador USA w Polsce dodał, że "za kadencji prezydenta Trumpa partnerstwo USA-Polska opiera się na realizmie, suwerenności i konkretnych rezultatach".
Komunikat po spotkaniu obu polityków pojawił się również na profilu amerykańskiej ambasady w mediach społecznościowych. Załączono do niego zdjęcie, na którym widać prezesa PiS ,stojącego obok ambasadora USA w Polsce.
Kaczyński: Cieszę się, że miałem okazję porozmawiać z ambasadorem
Prezes PiS wyraził zadowolenie z możliwości spotkania z ambasadorem USA. Zdradził też więcej szczegółów z przeprowadzonej rozmowy
"Mówiliśmy o wielu sprawach: relacjach między naszymi krajami, bezpieczeństwie Polski i regionu, wadze prowadzenia podmiotowej polityki i roli Polski w świecie, ale także o historii oraz o bieżącej sytuacji politycznej" - napisał lider PiS na platformie X.
Dodał, że z satysfakcją przyjął "docenienie działań naszego rządu (Zjednoczonej Prawicy - red.) w kwestii wzmacniania polskiej obronności.
Pierwsze oficjalne spotkanie Rosa z prezesem PiS
Thomas Rose był w przeszłości prawicowym publicystą i komentatorem radiowym oraz byłym doradcą wiceprezydenta Mike'a Pence'a, znanym z silnie proizraelskich poglądów.
6 listopada prezydent Karol Nawrocki przyjął w Belwederze listy uwierzytelniające od nowego ambasadora USA w Polsce.
Dyplomata w przeszłości wielokrotnie ciepło wypowiadał się o Polsce. Nigdy nie ukrywał sympatii do środowisk związanych z polską prawicą. Było to jego pierwsze oficjalne spotkanie z szefem największej partii opozycyjnej w naszym kraju.