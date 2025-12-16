"To dla mnie zaszczyt". Ambasador USA spotkał się z prezesem PiS

"To był dla mnie wielki zaszczyt spotkać się ze wspaniałym Jarosławem Kaczyńskim" - przekazał ambasador USA w Polsce Thomas Rose. Dyplomata przekazał, że spotkał się z prezesem PiS, żeby porozmawiać o "przywództwie, bezpieczeństwie i przyszłości sojuszu amerykańsko - polskiego".

Dwóch mężczyzn w garniturach stoi na tle flag Polski i Stanów Zjednoczonych, jeden kładzie rękę na ramieniu drugiego, obaj uśmiechnięci, po prawej stronie widoczny fragment telewizora lub monitora.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński i ambasador USA w Polsce Thomas RoseX/Ambasador Tom Rose.

W skrócie

  • Ambasador USA Thomas Rose spotkał się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.
  • Rozmowy dotyczyły przywództwa, bezpieczeństwa oraz przyszłości sojuszu amerykańsko-polskiego.
  • Było to pierwsze oficjalne spotkanie nowego ambasadora USA z szefem PiS.
"Polska nie potrzebuje pouczeń - potrzebuje europejskich sojuszników tak silnych, jak ona sama" - przekazał Thomas Rose po zakończonym spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim.

Ambasador USA i Jarosław Kaczyński. Pokazano zdjęcie

"To był dla mnie wielki zaszczyt spotkać się z wielkim Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości, aby porozmawiać o przywództwie, bezpieczeństwie i przyszłości sojuszu amerykańsko-polskiego" -

Ambasador USA w Polsce dodał, że "za kadencji prezydenta Trumpa partnerstwo USA-Polska opiera się na realizmie, suwerenności i konkretnych rezultatach".

Komunikat po spotkaniu obu polityków pojawił się również na profilu amerykańskiej ambasady w mediach społecznościowych. Załączono do niego zdjęcie, na którym widać prezesa PiS ,stojącego obok ambasadora USA w Polsce.

Kaczyński: Cieszę się, że miałem okazję porozmawiać z ambasadorem

Prezes PiS wyraził zadowolenie z możliwości spotkania z ambasadorem USA. Zdradził też więcej szczegółów z przeprowadzonej rozmowy

"Mówiliśmy o wielu sprawach: relacjach między naszymi krajami, bezpieczeństwie Polski i regionu, wadze prowadzenia podmiotowej polityki i roli Polski w świecie, ale także o historii oraz o bieżącej sytuacji politycznej" - napisał lider PiS na platformie X.

Dodał, że z satysfakcją przyjął "docenienie działań naszego rządu (Zjednoczonej Prawicy - red.) w kwestii wzmacniania polskiej obronności.

Pierwsze oficjalne spotkanie Rosa z prezesem PiS

W połowie października Rose został zaprzysiężony w Departamencie Stanu na ambasadora USA w Polsce.

Thomas Rose był w przeszłości prawicowym publicystą i komentatorem radiowym oraz byłym doradcą wiceprezydenta Mike'a Pence'a, znanym z silnie proizraelskich poglądów.

6 listopada prezydent Karol Nawrocki przyjął w Belwederze listy uwierzytelniające od nowego ambasadora USA w Polsce.

Dyplomata w przeszłości wielokrotnie ciepło wypowiadał się o Polsce. Nigdy nie ukrywał sympatii do środowisk związanych z polską prawicą. Było to jego pierwsze oficjalne spotkanie z szefem największej partii opozycyjnej w naszym kraju.

