Do Ministerstwa Edukacji Narodowej trafiła petycja w sprawie podjęcia działań systemowych mających na celu zastąpienie tradycyjnych podręczników oraz zeszytów cyfrowymi odpowiednikami (tabletami) w szkołach ponadpodstawowych.

Proponowane w petycji rozwiązanie mogłoby okazać się prawdziwą rewolucją. Koniec papierowych podręczników i zeszytów całkowicie zmieniłby nawyki zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Autor inicjatywy podkreśla, że wdrożenie powszechnego programu dofinansowania urządzeń cyfrowych miałoby przynieść "szereg korzyści w skali całego kraju".

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Według autora petycji proponowane przez niego rozwiązanie miałoby przynieść m.in. korzyści zdrowotne dla uczniów. Chodzi tu konkretnie o wpływ na profilaktykę wad postawy poprzez zastąpienie ciężkich plecaków jednym, lekkim urządzeniem.

W petycji uwzględniono również aspekt finansowy i ekologiczny. Tablety i cyfryzacja podręczników (które byłyby aktualizowane bez konieczności kosztownych przedruków całych nakładów) miałyby stanowić oszczędność dla obywateli.

Jeśli zaś chodzi o ekologię, autor podkreśla, że choć produkcja baterii litowych i sprzętu "wiąże się z obciążeniem dla środowiska", to w perspektywie kilkuletniej rozwiązanie oparte na cyfryzacji podręczników i tabletach miałoby być bardziej ekologiczne.

"Jeden tablet służy przez lata, eliminując coroczną wycinkę drzew, chemiczny proces produkcji papieru oraz masowe wyrzucanie zużytych zeszytów i podręczników" - czytamy w petycji.

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Sprzęt zastępujący podręczniki byłby zagwarantowany wszystkim uczniom. Miałoby to wyrównywać szanse edukacyjne i zapobiegać wykluczeniu mieszkańców różnych regionów.

Ponadto, wczesna nauka higieny cyfrowej oraz pracy z narzędziami cyfrowymi miałaby przynieść uczniom dodatkową korzyść w formie lepszego przygotowania do współczesnego rynku pracy.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: "Petycja zostanie rozpatrzona zgodnie z przepisami ustawy o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) w określonym ustawowo czasie, jednak nie później niż do 20 listopada 2026 r.".

Autor petycji nie przedstawia jednak kosztów, które wiązałyby się ze zmianą w szkołach.



