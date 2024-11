- Wyobrażacie sobie, że ktoś dzisiaj dzwoni do Andrzeja Dudy i pyta się "Andrzej, co my mamy zrobić"? Przecież to brzmi jak żart - powiedział Rafał Trzaskowski podczas spotkania z mieszkańcami Aleksandrowa Łódzkiego. Prezydent Warszawy w trakcie odnosił się m.in. do roli i pozycji prezydenta na arenie międzynarodowej.