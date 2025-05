Ciekawe zjawisko można było zauważyć na północnym wschodzie Polski. Synoptycy informowali o przelotnych słabych burzach oraz opadach krupy śnieżnej . To niewielkie, bo kilkumilimetrowe ziarna lodu o owalnym albo stożkowatym kształcie.

"Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 0 stopni, przy gruncie do minus 3 stopni" - czytamy w komunikacie dotyczącym powiatu zamojskiego. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 6 rano w niedzielę.