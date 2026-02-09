To będzie krótkie mgnienie zimy. Wkrótce sytuacja zmieni się całkowicie

Jakub Wojciechowski

Prosto do Polski płynie masa ciepłego powietrza. Chociaż obecnie zmagamy się z silnymi mrozami, wkrótce sytuacja się odwróci. W naszym kraju zapanuje odwilż: w ciągu dnia wszędzie będzie powyżej zera, a miejscami termometry pokażą ponad 10 stopni na plusie. Zmiana nie będzie jednak przyjemna. Czeka nas pochmurny okres, z dużą ilością opadów, w tym marznącego deszczu powodującego gołoledź.

Trzy osoby ubrana w zimowe kurtki idą i jadą rowerem po zaśnieżonym chodniku, na powierzchni którego widać ślady oraz dwa kolorowe mapy Polski przedstawiające zróżnicowaną temperaturę powietrza, z wyodrębnionymi cieplejszymi i chłodniejszymi strefami.
W połowie tygodnia w Polsce nastąpi zdecydowane ocieplenie. Miejscami na południu będzie ponad 10 stopni CelsjuszaSławomir Kamiński/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

  • W najbliższych dniach w Polsce prognozuje się znaczne ocieplenie, z temperaturami przekraczającymi miejscami 10 stopni powyżej zera.
  • Będzie pochmurnie w niemal całym kraju, z opadami śniegu, deszczu i miejscami marznącego deszczu powodującego gołoledź.
  • W drugiej połowie tygodnia pomimo nocnych przymrozków w dzień utrzymają się dodatnie temperatury, szczególnie na południu kraju.
Pod koniec minionego weekendu do Polski wróciła zima, z lokalnymi opadami śniegu oraz siarczystym mrozem, zwłaszcza po zmroku. W Suwałkach było około -17 stopni, a na tym jeszcze nie koniec: kolejna noc zapowiada się na jeszcze bardziej mroźną. Wkrótce jednak trend się odwróci, a Polskę opanują zdecydowanie wyższe temperatury, przekraczające miejscami 10 stopni powyżej zera.

Pogoda szykuje masę zmian. Nastąpią w krótkim czasie

Poniedziałkowy poranek był mroźny w całej Polsce. O godz. 8:00 wszędzie temperatury były ujemne, a na północnym wschodzie miejscami dochodziły jeszcze do -15, -14 st. C - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Noc z poniedziałku na wtorek przyniesie w rejonie Suwalszczyzny i Podlasia, ale też na Pomorzu Gdańskim oraz częściowo w centrum i na wschodzie -17, -12, a lokalnie nawet około -19 stopni. Wkrótce jednak zacznie się wyraźnie ocieplać. Zmianę odczujemy już od wtorku.

Prognoza maksymalnych temperatur powietrza w Polsce na kolejne dni lutego 2026 roku przedstawiona na mapach podzielonych na regiony z zaznaczonymi wartościami temperatury w stopniach Celsjusza. Kolorystyka map przedstawia różnice temperatur, odcienie n...
Po mroźnym początku tygodnia w ciągu najbliższych kilku dni czeka nas poważne ocieplenieIMGWmateriał zewnętrzny

Tego dnia mrozy ograniczą się do północnego wschodu i będą łagodniejsze: do -5, -4 stopni. W centrum będzie jeszcze w okolicach zera, ale już na południowym zachodzie i południu termometry pokażą nawet 5-6 stopni ciepła.

Pogoda stanie się mniej przyjazna. Choć miejscami jeszcze sypnie śniegiem, na południu wymiesza się on z deszczem, a nie można tam wykluczyć również marznących opadów powodujących gołoledź. To zagrożenie utrzyma się również w kolejnych dniach.

    Mrozy znikną bez śladu. Nie będzie ich nawet na Suwalszczyźnie

    Choć po zachodzie słońca znowu nadejdzie dość silny mróz, tym razem będzie łagodniejszy i wyniesie maksymalnie -7, -5 stopni. Środa przyniesie jeszcze głębsze zmiany. Tego dnia mrozów może już nie być w ogóle.

    Na południu temperatury dojdą do 6-7 stopni, w centrum do około 3, zaś na północnym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej będzie w okolicach zera.

    Aura nie będzie przyjemna: na zachodzie i północnym zachodzie popada deszcz i deszcz ze śniegiem, a na północy sam śnieg. Marznące opady powodujące gołoledź mogą występować miejscami na północy i w centrum.

      Czwartek będzie bardziej pochmurny, z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem na północnym wschodzie - tam również może padać marznący deszcz i na drogach i chodnikach może być ślisko. W pozostałych miejscach może padać deszcz, a na Kaszubach deszcz ze śniegiem.

      Zrobi się jeszcze cieplej i temperatury miejscami bardziej będą się kojarzyć z wiosną niż jesienią. Miejscami na południowym zachodzie będzie nawet 10-11 stopni Celsjusza. W centrum będzie około 6, a na północnym wschodzie do 2 stopni powyżej zera.

      Mapa Polski z zaznaczonymi anomaliami temperatur na różnych obszarach, w środkowej części kraju widoczne ciemnoczerwone odcienie oznaczające największe odchylenia, na obrzeżach jaśniejsze barwy wskazujące mniejsze zmiany.
      W czwartek na południu Polski dodatnia anomalia temperatur będzie największa - wynika z prognoz IMGWWXChartsmateriał zewnętrzny

      Weekend nie będzie przyjazny. Warto mieć pod ręką parasol

      Druga połowa tygodnia również będzie ciepła, choć w okolicach weekendu temperatury znów nieco się obniżą. Pomimo wciąż mroźnych nocy cały czas będzie cieplej niż na początku tygodnia.

      Piątek przyniesie spore zachmurzenie i przelotne opady deszczu w wielu miejscach, a na północnym zachodzie miejscami również deszcz ze śniegiem. Za dnia temperatury znowu wszędzie będą dodatnie i wyniosą od 1-2 stopni na północy do 6-7 st. C na południu. Nad morzem trzeba będzie uważać na silniejsze porywy wiatru sięgające 65 km/h.

      Mapa anomalii temperatury powierzchniowej pokazująca terytorium Polski z zaznaczonymi miastami, gdzie kolory od żółci po czerwienie wskazują znaczne odchylenia od średniej temperatury w różnych regionach kraju.
      Piątek również zapowiada się na bardzo ciepły dzień. Temperatury będą wówczas wyższe niż podczas weekenduWXChartsmateriał zewnętrzny

      Ciemne chmury utrzymają się nad większością kraju przez cały weekend. Na północy i północnym zachodzie przelotnie popada śnieg i deszcz ze śniegiem lub sam deszcz. W wielu miejscach będzie mokro i nieprzyjemnie.

      Noce znowu będą mroźne i na północnym wschodzie termometry pokażą do -8 stopni, a w centrum mrozy sięgną -5, -4 st. C.

      Za dnia zarówno w sobotę, jak i niedzielę, niemal wszędzie będzie powyżej zera, a w sobotę na południu zanotujemy 7 stopni ciepła. Niedziela będzie nieco chłodniejsza, z maksymalnymi temperaturami na południu sięgającymi około 4 stopni Celsjusza.

