W skrócie Przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie zorganizowano manifestację z udziałem polityków PiS i ich zwolenników, którzy protestowali przeciwko działaniom obecnej większości rządowej wobec TK.

Podczas manifestacji Przemysław Czarnek zapowiedział dalszą walkę o Trybunał i ostrzegł, że konsekwencje zmian mogą dotyczyć m.in. Sądu Najwyższego i wyborów prezydenckich.

Konflikt wokół TK obejmuje także spory dotyczące powoływania sędziów i skuteczności ich ślubowania, co prowadzi do kolejnych decyzji Sejmu oraz interwencji prezydenta.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Manifestacja jest związana z trwającym sporem o skład i funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego.

Wokół tej sprawy powstały dwie zasadniczo odmienne narracje dotyczące przyszłości TK. Politycy PiS oraz część środowisk prawicowych mediów przedstawiają działania większości parlamentarnej jako próbę podporządkowania TK obecnej władzy. Podczas piątkowej manifestacji argument ten był jednym z głównych elementów wystąpień.

Z kolei strona rządowa przedstawia sytuację odmiennie. Według niej spór o Trybunał jest konsekwencją wcześniejszych zmian forsowanych przez PiS dotyczących sądownictwa konstytucyjnego, a działania obecnej większości mają prowadzić do przywrócenia jego prawidłowego funkcjonowania.

Na miejscu protestu obecni byli przedstawiciele klubów "Gazety Polskiej" oraz widzowie Telewizji Republika.

Pojawili się, także m.in. posłowie PiS Sebastian Kaleta, Dorota Arciszewska-Mielewczyk i Przemysław Czarnek. Wśród uczestników byli również Tomasz Sakiewicz, Antoni Macierewicz i Adam Borowski. To właśnie Borowski i Sakiewicz przemawiali do zgromadzonych na początku manifestacji.

Spór o TK. Czarnek do rządzących: Zrobimy wam jesień średniowiecza

Podczas manifestacji szczególnie mocno wybrzmiały słowa Przemysława Czarnka. Poseł PiS przedstawił protest jako sygnał dla obozu rządzącego i przekonywał, że jego środowisko nie zamierza rezygnować z walki o kształt Trybunału.

- Proszę państwa, serdecznie was pozdrawiam. Od pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, od pana przewodniczącego Mariusza Błaszczaka, którzy zmierzają jak 18 dnia każdego miesiąca na Wawel, na mszę świętą. Tam się będą też modlić w naszych intencjach - mówił Czarnek. Następnie polityk odniósł się bezpośrednio do działań obecnej większości wobec Trybunału.

- Oni wszyscy chcą, żebyśmy odpuścili, a my im dzisiaj pokazujemy wstępną manifestacją, co ich będzie czekać, jeśli podniosą rękę na ten jeden z ostatnich praworządnych organów. Zrobimy wam jesień średniowiecza - powiedział.

Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek podczas manifestacji przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego Paweł Supernak PAP

Czarnek przekonywał również, że konsekwencje zmian w TK mogą być znacznie szersze. W jego ocenie przejęcie instytucji przez obecny obóz władzy mogłoby doprowadzić do rozstrzygnięć dotyczących m.in. Sądu Najwyższego oraz ważności wyborów prezydenckich.

- Jeśli wezmą Trybunał w swoje ręce, to w pierwszej kolejności stwierdzą niekonstytucyjność ustawy o Sądzie Najwyższym, a w ślad za tym powiedzą, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie urzęduje, ponieważ nikt nie stwierdził prawidłowej ważności wyborów - mówił polityk. - Nie pozwolimy na to - zapewniał zgromadzonych kandydat PiS na premiera.

"PiS za rok wróci do władzy". Czarnek ostro do rządu

W dalszej części wystąpienia Czarnek mówił o przyszłości politycznej swojego ugrupowania. Zapowiedział, że PiS zamierza powrócić do władzy i rozliczyć osoby, które - w ocenie polityka - dopuściły się nieprawidłowości.

Gdy padła zapowiedź, że PiS za rok wróci do władzy i "rozliczy złodziei", część uczestników zaczęła skandować "złodzieje" oraz "precz z komuną".

Poseł PiS posłużył się także przykładem dotyczącym waluty oraz Narodowego Banku Polskiego. - Na przykład uchwalą ustawę o tym, że od 1 stycznia w Polsce nie będzie już polskiego złotego i polskiego Narodowego Banku Polskiego, tylko będzie ojro (euro - red.), co stwierdzi ich Trybunał Berkowy - mówił.

Czarnek określeniem "Trybunał Berkowy" nawiązywał do Macieja Berka, którego wybrano na kolejnego, ósmego w tej kadencji Sejmu, sędziego Trybunału. Na zakończenie tej części przemówienia poseł PiS ponownie podkreślił znaczenie TK w swoim rozumieniu ustroju państwa.

- Trybunał Konstytucyjny w rękach normalnych ludzi, wybitnych prawników, którzy przestrzegają konstytucji, to jest gwarancja naszej wolności, niepodległości i suwerenności - powiedział, po czym wzniósł okrzyk "niech żyje Polska".

Prezes TK podziękował manifestantom. "Dziękuję za Państwa odwagę"

Do osób zgromadzonych przed siedzibą Trybunału zwrócił się również prezes TK Bogdan Święczkowski. Nie przemawiał jednak osobiście przed uczestnikami.

Swoje stanowisko opublikował za pośrednictwem oficjalnego profilu Trybunału w serwisie X.

"Dziękuję wszystkim, którzy stają w obronie niezależności Trybunału Konstytucyjnego i niezawisłości jego sędziów. Dziękuję za Państwa odwagę i determinację" - napisał.

Sprawa Trybunału Konstytucyjnego. Donald Tusk ogłosił kandydaturę Macieja Berka

Piątkowa manifestacja jest kolejnym etapem konfliktu dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego. Spór obejmuje zarówno sposób obsadzania kolejnych stanowisk sędziowskich, jak i kwestię tego, kiedy osoba wybrana przez Sejm może skutecznie rozpocząć sprawowanie urzędu.

Przypomnijmy, że w połowie sierpnia premier Donald Tusk ogłosił, że wyraził warunkową zgodę na odejście Macieja Berka z Rady Ministrów i jego kandydowanie na sędziego TK. Podkreślał przy tym, że Berek nie jest ani partyjnym, ani jego osobistym kandydatem na sędziego Trybunału. Wskazał, że sam udzielił tylko zgody na wycofanie Berka z rządu.

4 września Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jego kandydatura została zgłoszona przez posłów klubu KO.

Jeszcze przed wybraniem przez Sejm nowego sędziego TK Berek opublikował w mediach społecznościowych zaświadczenie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, zgodnie z którym uchwałą z 2002 roku został wpisany na listę radców prawnych i od dnia ślubowania do chwili obecnej posiada uprawnienia do wykonywania zawodu.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Powoływanie sędziów

Maciej Berek jest ósmą osobą, którą Sejm tej kadencji wybrał na sędziego TK. Sama sprawa obsady wakatów w Trybunale budzi prawne kontrowersje.

Sześcioro sędziów Sejm wybrał 13 marca, byli to: Magdalena Bentkowska, Dariusz Szostek, Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska oraz Maciej Taborowski.

1 kwietnia sędziowie Szostek i Bentkowska złożyli na zaproszenie prezydenta Nawrockiego ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele KPRP wskazywali wówczas, że sytuacja czworga pozostałych sędziów jest analizowana, gdyż - według prezydenckiej kancelarii - w Sejmie doszło do błędów. Kilka dni później, 9 kwietnia, pozostałych czworo sędziów złożyło ślubowanie w Sejmie. Ślubowanie ponownie złożyli wówczas też sędziowie Bentkowska i Szostek. Tych dwoje sędziów jeszcze tego samego dnia objęło urzędy w TK. Prezes Trybunału nie dopuścił zaś do orzekania pozostałej czwórki.

Od kwietnia na rozpatrzenie przez TK oczekuje wniosek prezydenta Nawrockiego ws. sporu kompetencyjnego w związku ze ślubowaniem sędziów TK w Sejmie. We wniosku podkreślono m.in., że czynności dokonane w Sejmie "nie wywołały jakichkolwiek skutków prawnych w sferze objęcia urzędu sędziego TK".

W czerwcu tego roku Sejm wybrał siódmą osobę na sędziego TK, Sławomira Patyrę. Ten 28 lipca złożył ślubowanie w obecności prezydenta. Tego samego dnia oświadczył, iż nie będzie uczestniczył w jakichkolwiek procedurach związanych z orzekaniem w Trybunale do czasu, aż czworo wybranych w marcu przez Sejm sędziów zostanie dopuszczonych do orzekania.



