Do incydentu doszło dzień po pobiciu w mieście Paragwajczyka . Mężczyzna legalnie przebywa i pracuje w Polsce. Został fałszywie oskarżony o nagrywanie na ulicy dzieci. Policjanci wezwani na miejsce sprawdzili jego telefon i nie znaleźli tam takich nagrań. Później cudzoziemiec został pobity i trafił do szpitala .

Prokurator w trakcie analizy materiału dowodowego zdecydował o zmianie charakteru zarzutów. Starszy, 27-letni, odpowie za spowodowanie obrażeń ciała trwających poniżej siedmiu dni, za co grozi do dwóch lat pozbawienia wolności. Młodszy, 22-letni mężczyzna, za naruszenie nietykalności osobistej. Za to przestępstwo grozi kara do roku więzienia.