Wyrok Trybunału Konstytucyjnego zapadł większością głosów, przy obradach pięcioosobowego składu. Sędzia Mariusz Muszyński argumentował, że inny wyrok TK dawałby sędziom podstawę do podważania statusu sędziów powołanych także np. przez Radę Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Takich sędziów jest ponad 700. Zdaniem Muszyńskiego spowodowałoby to również możliwość podważenia sędziów powołanych przez marszałków Sejmów czy przez poprzednią KRS, co do której swoje wątpliwości Trybunał Konstytucyjny wyraził wcześniej.

Innego zdania był sędzia Jakub Stelina, który chciał umorzenia sprawy z powodów formalnych. Jego zdaniem Trybunał Konstytucyjny bada wyłącznie konstytucyjność przepisów, a procedowana sprawa dotyczy wykładni przepisów o wyłączeniu sędziów.

Wojna prawników

Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego zadała pytanie o możliwość wyłączenia sędziego z postępowania w 2019 roku, po uchwale warszawskiego samorządu adwokackiego, który odwołał z funkcji w swoich strukturach jednego z adwokatów. Stało się wówczas, kiedy adwokat kandydował na sędziego Sądu Najwyższego i - zdaniem samorządu adwokackiego - legitymizował tym samym niekonstytucyjne zmiany w sądownictwie.

Wówczas dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wniósł o wyłączenie z rady wszystkich sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Argumentował to wątpliwościami dotyczącymi prawidłowego sposobu ich wybierania, jak również ryzykiem braku obiektywizmu.