TK odpowiada na zarzuty ministra Żurka. Chodzi o oświadczenie majątkowe Święczkowskiego

Waldemar Żurek poinformował o poleceniu wszczęcia postępowania karnego wobec osób z Kancelarii Prezydenta RP w związku z doradzaniem w sprawie nieodbierania ślubowań od części sędziów TK.

Marcin Przydacz skrytykował działania ministra sprawiedliwości i zapytał premiera Donalda Tuska, czy są to standardy liberalnej demokracji.

Trybunał Konstytucyjny wydał w środę komunikat w sprawie oświadczeń majątkowych Bogdana Święczkowskiego, prezesa TK.

Jak czytamy, komunikat pojawił się "w związku fałszywymi informacjami, podawanymi przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, jakoby prezes Bogdan Święczkowski przed objęciem urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie złożył wymaganego prawem oświadczenia o swoim stanie majątkowym".

Komunikat w sprawie prezesa TK

Trybunał przekazał dalej, że Bogdan Święczkowski złożył oświadczenie majątkowe 16 lutego 2022 roku. Tego samego dnia objął urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

"W tym samym 2022 roku, 25 marca, Pan Bogdan Święczkowski złożył drugie oświadczenie majątkowe, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o statusie sędziów TK, który nakłada na sędziów Trybunału obowiązek składania corocznych oświadczeń do 31 marca każdego roku" - podkreślono.

"Trybunał Konstytucyjny oczekuje od ministra sprawiedliwości sprostowania nieprawdziwych informacji, które godzą w Prezesa Bogdana Święczkowskiego, sugerując, że sprawuje urząd sędziego Trybunału niezgodnie z prawem" - podsumowano w oświadczeniu.

Waldemar Żurek: Prezes TK złożył oświadczenie w maju

We wtorkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" w Polsat News Waldemar Żurek zacytował fragment ustawy, która mówi o tym, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym przed objęciem stanowiska.

- W lutym 2022 r. zostaje wybrany na sędziego, jeszcze w lutym zostaje zaprzysiężony. A kiedy składa oświadczenie? W maju - stwierdził Żurek.

Jego zdaniem sprawa "powinna być sprawdzona".

Minister zapowiada wszczęcie postępowania. Chodzi o Kancelarię Prezydenta RP

W poniedziałek Waldemar Żurek poinformował o poleceniu wszczęcia postępowania karnego wobec osób z Kancelarii Prezydenta RP, które miały doradzać Karolowi Nawrockiemu w sprawie nieodbierania ślubowań od części sędziów TK.

Ocenił przy tym, że prezydent, ale również urzędnicy, pracownicy i inni doradcy, pracujący w jego kancelarii, mogli dopuścić się niedopełnienia swoich obowiązków.

- Dzisiaj podjąłem decyzję, poleciłem prokuraturze wszcząć postępowanie wobec osób, które ujawniły się publicznie - mam tu na myśli przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, ale być może także innych osób, które doradzały prezydentowi, żeby tego ślubowania nie odbierał - poinformował prokurator generalny.

Szef resortu sprawiedliwości ocenił jednocześnie, że działania prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie zaprzysiężenia sędziów TK, były niezgodne z konstytucją. Jak stwierdził, ograniczenie się do odebrania ślubowania jedynie od części z wybranych przez Sejm osób stanowiło - jego zdaniem - przekroczenie uprawnień.

- To, że prezydent palcem sobie wybierał, którego bardziej lubi, jest złamaniem prawa - mówił Żurek, podkreślając, że sędziowie TK powinni być powoływani na podstawie decyzji Sejmu, a nie arbitralnej oceny głowy państwa.

Minister odniósł się również do sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, wskazując na wątpliwości, dotyczące działań jego prezesa Bogdana Święczkowskiego. Jak ocenił, uzależnianie uznania statusu sędziów od stanowiska prezydenta jest "kuriozalne" i nie ma podstawy prawnej.

Przydacz: Czy to są standardy liberalnej demokracji?

Na decyzję ministra sprawiedliwości ostro zareagował szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz.

We wpisie, opublikowanym w mediach społecznościowych stwierdził, że "najgorszym momentem dla każdego polityka jest ten, kiedy staje się śmiesznym", dodając, że Waldemar Żurek "przekroczył tę granicę już dawno temu".

Przydacz ocenił również, że wszczęcie postępowania wobec osób doradzających prezydentowi może budzić wątpliwości co do standardów państwa prawa. W swoim wpisie skierował pytanie do premiera Donalda Tuska, sugerując, że działania ministra mogą naruszać zasady liberalnej demokracji.

"Czy to są standardy liberalnej demokracji, panie premierze?" - zapytał Przydacz.

1060. rocznica Chrztu Polski - limitowane monety kolekcjonerskie z mennicy, która bije medale Nagrody Nobla materiały promocyjne