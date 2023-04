"The Sunday Times": Polska jest teraz krajem możliwości

Oprac.: Anna Nicz Polska

Nasi przyjaciele z Polski wracają do domu. Czy Brytyjczycy mogą wkrótce pójść w ich ślady? - pyta autor reportażu, który ukazał się w "The Sunday Times". Opowiada on o Polakach, którzy wyjechali do pracy w Wielkiej Brytanii, teraz zaś wracają do ojczyzny.

Zdjęcie Polski sklep w Londynie / Jacek Klejment / East News