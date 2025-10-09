"Tendencja zupełnie oczywista". Prezes PiS o zapowiedziach ministra Żurka
To, co zapowiada minister Żurek, pokazuje, że tendencja jest zupełnie oczywista. Chcą wprowadzić taki system, w którym np. sądownictwo będzie całkowicie dyspozycyjne wobec władzy - powiedział Jarosław Kaczyński. Prezes PiS dodał, że sytuacja "mocno przypomina" tę z czasów PRL-u.
- Polska potrzebuje głosu obywateli, którzy zdają sobie sprawę z tego, jaka jest dzisiaj sytuacja w naszym kraju - powiedział Jarosław Kaczyński. Według niego Polska jest "bardzo degradowana".
Jarosław Kaczyński: Właściwie nie ma prawa
- Myśmy się spodziewali, że władza tej formacji, która dzisiaj ją sprawuje, będzie dla Polski szkodliwa, ale nie sądziliśmy, że to będzie aż tak, że prawo zostanie całkowicie zdeptane. Że w gruncie rzeczy powstanie sytuacja, że prawo przestaje obowiązywać - mówił Jarosław Kaczyński.
Prezes PiS stwierdził również, że "właściwie nie ma prawa, bo w każdym momencie władza może jakąś decyzją - czy to praktyczną tylko czy zawartą w jakimś nielegalnym akcie - kształt prawa zmienić albo po prostu się z nim nie liczyć".
Jarosław Kaczyński ocenił, że sytuacja w kraju "mocno przypomina sytuację peerelowską". - To, co zapowiada minister Żurek pokazuje, że tendencja jest zupełnie oczywista. Chcą wprowadzić taki system, w którym, np. sądownictwo będzie całkowicie dyspozycyjne wobec władzy - dodał.
Ustawa praworządnościowa. Zapowiedź ministra Żurka
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przedstawił w czwartek projekt ustawy praworządnościowej.
Prokurator Generalny przekazał mediom, że proponowana ustawa prawdopodobnie w przyszłym tygodniu trafi do wykazu projektów Rady Ministrów.
- Projekt jest zgodny z polską konstytucją i prawem międzynarodowym, w tym traktatami unijnymi - wskazał minister sprawiedliwości. Nowe przepisy są efektem wykonania wyroku ETPCz "Wałęsa przeciwko Polsce", ponadto mają uwzględniać stanowisko Komisji Weneckiej.
- Kryzys wywołany jest uchwałami neoKRS podjętych w latach 2018-2025. One ustanawiały tych neosędziów, a największym problemem jest sytuacja w Sądzie Najwyższym - powiedział Żurek.
Minister podczas konferencji zaprezentował cele ustawy:
- przywrócenie prawa obywatela do niezależnego i bezstronnego sądu
- przełamanie patowej sytuacji w sądownictwie
- uregulowanie statusu neosędziów
- podniesienie efektywności sądownictwa z korzyścią dla obywateli
- likwidiacja ryzyka odszkodowań z tytułu orzekania przez neosędziów
- przywrócenie niezależnego sądownictwa w Polsce respektowane w strukturach europejskich i otwarcie drogi do uzdrowienia KRS