- Polska potrzebuje głosu obywateli, którzy zdają sobie sprawę z tego, jaka jest dzisiaj sytuacja w naszym kraju - powiedział Jarosław Kaczyński. Według niego Polska jest "bardzo degradowana".

Jarosław Kaczyński: Właściwie nie ma prawa

- Myśmy się spodziewali, że władza tej formacji, która dzisiaj ją sprawuje, będzie dla Polski szkodliwa, ale nie sądziliśmy, że to będzie aż tak, że prawo zostanie całkowicie zdeptane. Że w gruncie rzeczy powstanie sytuacja, że prawo przestaje obowiązywać - mówił Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS stwierdził również, że "właściwie nie ma prawa, bo w każdym momencie władza może jakąś decyzją - czy to praktyczną tylko czy zawartą w jakimś nielegalnym akcie - kształt prawa zmienić albo po prostu się z nim nie liczyć".

Jarosław Kaczyński ocenił, że sytuacja w kraju "mocno przypomina sytuację peerelowską". - To, co zapowiada minister Żurek pokazuje, że tendencja jest zupełnie oczywista. Chcą wprowadzić taki system, w którym, np. sądownictwo będzie całkowicie dyspozycyjne wobec władzy - dodał.

Ustawa praworządnościowa. Zapowiedź ministra Żurka

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przedstawił w czwartek projekt ustawy praworządnościowej.

Prokurator Generalny przekazał mediom, że proponowana ustawa prawdopodobnie w przyszłym tygodniu trafi do wykazu projektów Rady Ministrów.

- Projekt jest zgodny z polską konstytucją i prawem międzynarodowym, w tym traktatami unijnymi - wskazał minister sprawiedliwości. Nowe przepisy są efektem wykonania wyroku ETPCz "Wałęsa przeciwko Polsce", ponadto mają uwzględniać stanowisko Komisji Weneckiej.

- Kryzys wywołany jest uchwałami neoKRS podjętych w latach 2018-2025. One ustanawiały tych neosędziów, a największym problemem jest sytuacja w Sądzie Najwyższym - powiedział Żurek.

Minister podczas konferencji zaprezentował cele ustawy:

przywrócenie prawa obywatela do niezależnego i bezstronnego sądu

przełamanie patowej sytuacji w sądownictwie

uregulowanie statusu neosędziów

podniesienie efektywności sądownictwa z korzyścią dla obywateli

likwidiacja ryzyka odszkodowań z tytułu orzekania przez neosędziów

przywrócenie niezależnego sądownictwa w Polsce respektowane w strukturach europejskich i otwarcie drogi do uzdrowienia KRS

