"Tendencja zupełnie oczywista". Prezes PiS o zapowiedziach ministra Żurka

Paulina Eliza Godlewska

Paulina Eliza Godlewska

To, co zapowiada minister Żurek, pokazuje, że tendencja jest zupełnie oczywista. Chcą wprowadzić taki system, w którym np. sądownictwo będzie całkowicie dyspozycyjne wobec władzy - powiedział Jarosław Kaczyński. Prezes PiS dodał, że sytuacja "mocno przypomina" tę z czasów PRL-u.

Jarosław Kaczyński, prezes PiS
Jarosław Kaczyński, prezes PiSPolsat News

- Polska potrzebuje głosu obywateli, którzy zdają sobie sprawę z tego, jaka jest dzisiaj sytuacja w naszym kraju - powiedział Jarosław Kaczyński. Według niego Polska jest "bardzo degradowana".

Jarosław Kaczyński: Właściwie nie ma prawa

- Myśmy się spodziewali, że władza tej formacji, która dzisiaj ją sprawuje, będzie dla Polski szkodliwa, ale nie sądziliśmy, że to będzie aż tak, że prawo zostanie całkowicie zdeptane. Że w gruncie rzeczy powstanie sytuacja, że prawo przestaje obowiązywać - mówił Jarosław Kaczyński.

Zobacz również:

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Polska

Minister Żurek o zmianach w sądach. "Eliminujemy ryzyko"

Michał Blus
Michał Blus

    Prezes PiS stwierdził również, że "właściwie nie ma prawa, bo w każdym momencie władza może jakąś decyzją - czy to praktyczną tylko czy zawartą w jakimś nielegalnym akcie - kształt prawa zmienić albo po prostu się z nim nie liczyć".

    Jarosław Kaczyński ocenił, że sytuacja w kraju "mocno przypomina sytuację peerelowską". - To, co zapowiada minister Żurek pokazuje, że tendencja jest zupełnie oczywista. Chcą wprowadzić taki system, w którym, np. sądownictwo będzie całkowicie dyspozycyjne wobec władzy - dodał.

    Ustawa praworządnościowa. Zapowiedź ministra Żurka

    Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przedstawił w czwartek projekt ustawy praworządnościowej.

    Prokurator Generalny przekazał mediom, że proponowana ustawa prawdopodobnie w przyszłym tygodniu trafi do wykazu projektów Rady Ministrów.

    - Projekt jest zgodny z polską konstytucją i prawem międzynarodowym, w tym traktatami unijnymi - wskazał minister sprawiedliwości. Nowe przepisy są efektem wykonania wyroku ETPCz "Wałęsa przeciwko Polsce", ponadto mają uwzględniać stanowisko Komisji Weneckiej.

    - Kryzys wywołany jest uchwałami neoKRS podjętych w latach 2018-2025. One ustanawiały tych neosędziów, a największym problemem jest sytuacja w Sądzie Najwyższym - powiedział Żurek.

    Minister podczas konferencji zaprezentował cele ustawy:

    • przywrócenie prawa obywatela do niezależnego i bezstronnego sądu
    • przełamanie patowej sytuacji w sądownictwie
    • uregulowanie statusu neosędziów
    • podniesienie efektywności sądownictwa z korzyścią dla obywateli
    • likwidiacja ryzyka odszkodowań z tytułu orzekania przez neosędziów
    • przywrócenie niezależnego sądownictwa w Polsce respektowane w strukturach europejskich i otwarcie drogi do uzdrowienia KRS

    Zobacz również:

    Waldemar Żurek ujawnił projekt ustawy praworządnościowej
    Polska

    Żurek zapowiada ustawę praworządnościową. Pokazał projekt

    Piotr Białczyk
    Piotr Białczyk
    Porozumienie Lewicy i PSL ws. związków partnerskich? Żukowska w ''Gościu Wydarzeń'': Projekt ma szansę na uzyskanie większościPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze