Znaki B-37 i B-38 dla wielu osób mogą wydawać się zagadką. Wyglądają bardzo podobnie do znaku B-35 oznaczającego zakaz postoju, z tym że są jeszcze uzupełnione o białą cyfrę rzymską w środku. O co chodzi ze znakami B-37 i B-38? Kiedy obowiązują? Co grozi za niedostosowanie się do nich? Wyjaśniamy.