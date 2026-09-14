Spis treści: Który rocznik otrzyma dodatek pielęgnacyjny w 2027 roku? Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny? Zasady wypłaty dodatku pielęgnacyjnego w 2027 roku Ile wyniesie dodatek pielęgnacyjny w 2027 roku? Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny

Który rocznik otrzyma dodatek pielęgnacyjny w 2027 roku?

Wiek pozwalający na automatyczne otrzymanie dodatku pielęgnacyjnego osiągną w 2027 roku osoby z rocznika 1952. Pierwsi seniorzy spełnią warunek już w styczniu, a następni będą nabywali prawo do pieniędzy w kolejnych miesiącach, wraz z ukończeniem 75 lat.

Osoba urodzona w styczniu 1952 roku zacznie więc otrzymywać dodatek wcześniej niż senior, którego 75. urodziny przypadają na listopad. Nie obowiązuje jedna data uruchomienia wypłat dla całego rocznika.

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

Świadczenie mogą otrzymać osoby mające prawo do emerytury lub renty, które:

ukończyły 75 lat,

albo zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

W przypadku seniora, który skończył 75 lat, stan zdrowia nie jest dodatkowo oceniany. Nie trzeba udowadniać, że dana osoba wymaga stałej opieki lub ma trudności z wykonywaniem codziennych czynności. Samo osiągnięcie określonego wieku wystarcza, o ile senior jest uprawniony do emerytury lub renty.

Młodsze osoby również mogą starać się o dodatek, ale muszą posiadać odpowiednie orzeczenie. Sam stopień niepełnosprawności, przewlekła choroba albo potrzeba pomocy bliskich nie zawsze wystarczą. Konieczne jest stwierdzenie jednocześnie całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Zasady wypłaty dodatku pielęgnacyjnego w 2027 roku

Seniorzy z rocznika 1952 nie będą musieli składać wniosku po ukończeniu 75 lat. ZUS przyzna im dodatek z urzędu i wypłaci pieniądze razem z emeryturą lub rentą. Świadczenie trafi na to samo konto bankowe albo zostanie przekazane w taki sam sposób jak podstawowa wypłata.

Inne zasady dotyczą osób, które nie ukończyły 75 lat, lecz chcą uzyskać pieniądze ze względu na stan zdrowia. W takim przypadku należy złożyć wniosek EDP oraz dokumentację medyczną, w tym aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego. Następnie ZUS ocenia, czy spełnione zostały wymagane warunki.

Dodatek nie przysługuje osobie przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy senior przebywa poza placówką dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu.

Ile wyniesie dodatek pielęgnacyjny w 2027 roku?

Od 1 marca 2026 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie. Taka kwota będzie obowiązywała również w styczniu i lutym 2027 roku. Otrzymają ją osoby z rocznika 1952, które ukończą 75 lat w pierwszych dwóch miesiącach roku.

Kolejna podwyżka nastąpi 1 marca 2027 roku. Dodatek pielęgnacyjny jest waloryzowany według tego samego wskaźnika co emerytury i renty. Przy waloryzacji wynoszącej 3,48 proc. jego wysokość wzrosłaby do około 379,44 zł miesięcznie. Nowsze prognozy zakładające podwyżkę świadczeń o około 3,96 proc. wskazują natomiast na kwotę w pobliżu 381,20 zł.

Żadnej z tych wartości nie można jeszcze uznać za ostateczną. Dokładna stawka zostanie ustalona po opublikowaniu danych dotyczących inflacji oraz realnego wzrostu wynagrodzeń w 2026 roku.

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia. Pierwszy wypłaca ZUS, KRUS lub inny organ emerytalno-rentowy razem z emeryturą albo rentą. Zasiłek pielęgnacyjny należy natomiast do systemu świadczeń rodzinnych i jest wypłacany przez urząd miasta lub gminy.

Nie można otrzymywać obu świadczeń jednocześnie. Senior pobierający zasiłek pielęgnacyjny powinien poinformować urząd, gdy uzyska prawo do dodatku wypłacanego przez ZUS. Pozwoli to uniknąć powstania nienależnie pobranych świadczeń, które później trzeba byłoby zwrócić.



