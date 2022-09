Dodatek węglowy to 3000 zł jednorazowego, bezzwrotnego wsparcia, skierowanego do osób ogrzewających gospodarstwa domowe opałem składającym się przynajmniej w 85 proc. z węgla kamiennego. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek najpóźniej do 30 listopada 2022 r. Konieczne jest również zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB.

Deklaracje CEEB konieczne do dodatku węglowego. Termin składania minął 2 miesiące temu

Właściciele oraz zarządcy nieruchomości zobligowani są do złożenie deklaracji dotyczących sposobu ogrzewania gospodarstwa domowego. Obowiązek ten wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Reklama

Mieli na to rok - przyjmowanie dokumentów rozpoczęło się 1 lipca 2021 r. i trwało do 30 czerwca 2022 r. Okazuje się jednak, że część osób nie wywiązała się z tego obowiązku.

Z udostępnionych przez CEEB danych statystycznych wynika, że w terminie wpłynęło 6 345 529 wniosków. 100 proc. frekwencją wykazały się zaledwie dwie gminy w całej Polsce - wszyscy mieszkańcy złożyli deklaracje do końca czerwca jedynie w Zawidowie (woj, dolnośląskie) oraz w Siennicy Różanej (woj. lubelskie). Ogólnopolskie statystyki są znacznie gorsze - w wielu gminach liczba złożonych deklaracji CEEB nie przekracza 30 proc.

Zgodnie z przepisami, osoby, które w terminie nie złożyły deklaracji do CEEB muszą liczyć się z grzywną w wysokości 500 zł. Obecnie jednak nie są one egzekwowane, a samorządy, na wniosek Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) wciąż przyjmują wnioski od mieszkańców.

Aby uniknąć mandatu należy jak najszybciej uzupełnić brakującą dokumentację i powołać się na formułę tzw. czynnego żalu.

Brak deklaracji CEEB stwarza jednak kolejny problem - osoby, które nie dopełniły tego obowiązku, nie mogą liczyć na wypłatę dodatku węglowego, ani też zapowiadanych przez rząd dopłat do innych paliw.

Okazuje się jednak, że nic straconego. Deklaracje o źródłach ciepła można składać online, za pomocą strony rządowej. Wciąż trwa zbieranie ich oraz wprowadzanie do systemu. Samorządy mają na to sześć miesięcy. Oznacza to, że pełne dane dotyczące statystyk będą znane dopiero pod koniec roku - najprawdopodobniej to właśnie wtedy zaczną być również wystawiane mandaty.

Jeszcze przez trzy miesiące można składać wnioski o dodatek węglowy. Był to duży impuls dla obywateli. Po wypełnieniu i przesłaniu wniosku do CEEB, mogą się oni starać o wypłatę 3000 zł na opał. Jak informuje GUNB, do 23 sierpnia 2022 r. złożono ponad 8 mln deklaracji. Oznacza to, że w ciągu niespełna 2 miesięcy wpłynęło ich ponad 1,6 mln.

Czytaj również:

Aktualne ceny węgla - ile kosztuje tona w PGG, Tauronie i JSW, a ile w składach?

Dodatek węglowy - pieniędzy nie wystarczy dla wszystkich?

Zobacz także: