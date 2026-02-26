Spis treści: Coroczne rozliczenia dla emerytów i rencistów - termin do końca lutego Jak zgłosić wysokość przychodu do ZUS? Ile wynosi limit dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów? Kto nie musi składać rozliczenia o przychodach do ZUS?

Coroczne rozliczenia dla emerytów i rencistów - termin do końca lutego

Osoby przed wiekiem emerytalnym pobierające wcześniejszą emeryturę lub rentę objęte są limitem dorabiania. Oznacza to, że uzyskiwany przychód z umowy o pracę, działalności gospodarczej, umowy zlecenie lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej nie może przekroczyć ustalonego limitu.

Limit dorabiania dla emerytów i rencistów ustalany jest cztery razy do roku - raz na kwartał. Osoby dorabiające do wcześniejszej emerytury i renty muszą co roku do końca lutego złożyć do ZUS zaświadczenie o przychodach. Dokument ten pozwoli ocenić, czy świadczenie było wypłacane w odpowiedniej kwocie.

Warto pamiętać o dopełnieniu tego obowiązku. W przypadku działania w złej woli lub celowego wprowadzania w błąd ZUS może żądać oddania niezależnie pobranych świadczeń w sytuacji przekroczenia limitu przychodów do trzech lat wstecz. Osoby, które regularnie składają rozliczenie, mogą być proszone o zwrot pieniędzy jedynie do roku wstecz.

Jak zgłosić wysokość przychodu do ZUS?

Przychody emerytów rozliczane są na podstawie zaświadczenia wydawanego przez pracodawcę lub oświadczenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

W oświadczeniu powinna być ujęta podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz przychód. Osoby dorabiające do wcześniejszej emerytury powinny wykazać również przychody uzyskiwane za granicą.

ZUS zaleca, aby w rozliczeniu ująć przychód uzyskiwany w każdym miesiącu osobno. Limity dla emerytów i rencistów zmieniają się co kwartał. W ten sposób łatwiej jest obliczyć, czy kwota została przekroczona i w jakim wymiarze. Przekroczenie limitu w jednym miesiącu nie klasyfikuje jeszcze do zwrotu nadwyżki.

Rozliczenie przychodu emeryci mogą składać do końca lutego na formularzu EROP, dostępnym w placówkach ZUS i na stronie internetowej www.zus.pl oraz w portalu eZUS.

Ile wynosi limit dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów?

Limit dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów wynosi 70 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń z ubiegłego roku. Po osiągnięciu tego limitu świadczenia emerytalne są odpowiednio pomniejszane. Dopiero przekroczenie limitu wynoszącego 130 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń powoduje wstrzymanie wypłaty emerytury i renty.

W 2025 roku dolny limit przychodów dla emerytów wynosił 72 562 zł brutto rocznie. Z kolei górna granica wynosiła 134 757,80 zł brutto rocznie.

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny w 2025 roku i były na wcześniejszej emeryturze, muszą rozliczyć się z ZUS-em z przychodów uzyskanych w miesiącach poprzedzających ukończenie tego wieku.

Kto nie musi składać rozliczenia o przychodach do ZUS?

Emeryci i renciści, którzy osiągnęli wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn nie muszą składać rozliczenia. Osoby te mogą dorabiać do emerytury bez limitu.

Wyjątkiem są emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do minimalnej wysokości świadczenia. W przypadku tych osób, jeśli przychód przekroczy kwotę podwyższenia, emerytura będzie wypłacana w niżej kwocie - bez podwyższenia do wysokości minimalnej emerytury.

