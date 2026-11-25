W skrócie Prezydent Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania CBOS, ciesząc się poparciem 52 proc. badanych Polaków w listopadowym sondażu.

Wysokie miejsca w rankingu zajęli również ministrowie rządu Donalda Tuska, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Radosław Sikorski.

Największą nieufność Polaków, na poziomie 56 proc., budzą obecnie Grzegorz Braun oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Zaufanie wobec prezydenta Karola Nawrockiego zadeklarowało 52 proc. ankietowanych Polaków (spadek o 1 pkt proc. w porównaniu z badaniem z października), natomiast kolejne 8 proc. jest wobec niego obojętnych.

34 proc. pytanych wskazało z kolei, że nie ufa głowie państwa. 5 proc. nie potrafiło zająć jednoznacznego stanowiska w jego sprawie. 1 proc. badanych nie kojarzy prezydenta Nawrockiego.

Komu najbardziej ufają Polacy? Do tych polityków należy podium

Na drugim miejscu w rankingu uplasował się wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaufanie do tego polityka zadeklarowało 40 proc. ankietowanych, natomiast 16 proc. jest wobec niego obojętnych.

Szefowi MON nie ufa 30 proc. respondentów. 6 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć" lub odmówiło zajęcia stanowiska w jego sprawie, a 8 proc. pytanych nie zna tego polityka.

Na podium uplasował się również minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wicepremierowi ufa 39 proc. ankietowanych. Obojętne zdanie na jego temat ma 13 proc. pytanych.

Kolejne 31 proc. badanych nie ufa Sikorskiemu. Sprecyzowanego zdania na jego temat nie ma 7 proc. uczestników badania, a 9 proc. nie kojarzy szefa MSZ.

Braun, Kaczyński i Tusk z najwyższym poziomem nieufności

Badanie pokazało również, którym politykom Polacy ufają najmniej. Najwyższy odsetek negatywnych wskazań odnotowali Grzegorz Braun i Jarosław Kaczyński, którym nie ufa 56 proc. badanych Polaków.

Ufność wobec lidera Konfederacji Korony Polskiej zadeklarowało 19 proc. ankietowanych, natomiast 12 proc. ma obojętne zdanie na jego temat.

Prezesowi Prawa i Sprawiedliwości ufa 24 proc. respondentów, a 14 proc. ma na jego temat obojętne zdanie. 5 proc. wskazało opcję "trudno powiedzieć" lub nie wybrało żadnej żadnej odpowiedzi.

Połowa badanych Polaków (50 proc.) nie ufa premierowi Donaldowi Tuskowi. Obojętne zdanie na jego temat ma 11 proc. ankietowanych, natomiast 6 proc. nie potrafiło wskazać jednoznacznej odpowiedzi lub odstąpiło od jej udzielenia.

Premierowi ufa 32 proc. ankietowanych.

Politycy koalicji tracą, a opozycja zyskuje. Nowy ranking zaufania

Jak zauważa CBOS, w listopadowym badaniu zaobserwować można pogorszenie notowań przedstawicieli koalicji rządzącej. Radosław Sikorski odnotował spadek zaufania o 5 pkt proc. W przypadku Donalda Tuska spadek wyniósł 4 pkt proc.

Niższe zaufanie niż w październiku odnotował też Andrzej Domański. Ministrowi finansów i gospodarki ufa obecnie 21 proc. ankietowanych (spadek o 4 pkt proc.). Brak ufności deklaruje natomiast 22 proc. pytanych (wzrost o 3 pkt proc.).

Zaufanie na poziomie 26 proc. odnotował Waldemar Żurek (spadek o 3 pkt proc.). Ministrowi sprawiedliwości nie ufa obecnie 30 proc. respondentów (wzrost o 3 pkt proc.).

"Jedynym przedstawicielem koalicji rządzącej, w przypadku którego obserwujemy poprawę notowań, jest Rafał Trzaskowski" - zauważa CBOS. Prezydent Warszawy cieszy się zaufaniem 37 proc. pytanych (wzrost o 2 pkt proc.). Nie ufa mu 41 proc. badanych (spadek o 4 pkt proc.).

Zapytali Polaków o zaufanie do polityków. Nowy sondaż

Lepiej niż przed miesiącem odbierani są trzej politycy sytuujący się po prawej stronie sceny politycznej. Sławomirowi Mentzenowi ufa obecnie 29 proc. badanych Polaków (wzrost o 3 pkt proc.). Nieufność wobec niego zadeklarowało 41 proc. pytanych (spadek o 7 pkt proc.).

Mateuszowi Morawieckiemu ufa natomiast 28 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pkt proc.). Nieufność wobec lidera Rozwoju Plus deklaruje natomiast 48 proc. respondentów (spadek o 6 pkt proc.).

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 5-15 listopada na próbie liczącej 963 osób. 59,1 proc. wywiadów przeprowadzono metodą wywiadów osobistych (CAPI), 23,3 proc. - telefonicznych (CATI), a 17,7 proc. - przez internet (CAWI).



