Temperatury zanurkowały. Nawet kilkanaście stopni różnicy

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Lato przegrywa z jesienią w całej Polsce. Po upalnych dwóch dniach w czwartek doświadczymy potężnej zmiany w pogodzie. Do naszego kraju dotarła masa chłodnego powietrza, z powodu której możemy już zapomnieć o upale. W najcieplejszych regionach nie będzie więcej nić 21 stopni, a w nocy w wielu miejscach temperatury będą jednocyfrowe.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Chłodna i pochmurna pogoda zapanuje w czwartek w wielu miejscach. Rozpoczęło się poważne ochłodzenie - wynika z danych IMGW
Czwartek będzie chłodniejszy od środy nawet o kilkanaście stopni. W całym kraju zrobi się chłodnoPiotr Skórnicki/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Upał zniknął bez śladu. W środę było gorąco: na południowym wschodzie w wielu miejscach było sporo ponad 30 stopni, a w Tarnowie słupki termometrów osiągnęły wartość 32,5 st. C - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień później sytuacja zmieni się praktycznie nie do poznania: temperatury spadną nawet o kilkanaście stopni.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

"Pogoda będzie dość zmienna". Więcej chmur niż słońca

Za nami prawdopodobnie ostatni upalny epizod w tym roku. We wtorek i środę w wielu miejscach było ponad 30 stopni. Nie wystarczy to jednak do spełnienia kryteriów potrzebnych do zaistnienia fali upałów. Do tego są potrzebne trzy upalne dni z rzędu, a w czwartek nie ma na to szans.

"Dziś pogoda będzie dość zmienna. Na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże, natomiast na wschodzie początkowo więcej chmur, ale po południu pojawią się większe przejaśnienia i rozpogodzenia" - czytamy w prognozie IMGW na czwartek.

Deszczowo zrobi się początkowo we wschodniej połowie kraju, jednak nie będą to silne ulewy. Miejscami suma opadów może sięgać około 10 litrów wody na metr kwadratowy. Potem pogoda również w tej części Polski się uspokoi.

Barwna wizualizacja meteorologiczna Europy Środkowej ukazująca intensywne pasma chmur frontowych biegnących przez Niemcy, Austrię, Polskę i Ukrainę, z wyraźnie zaznaczonymi strefami potencjalnie silnych opadów oraz kontrastującymi obszarami atmosferycz...
W pierwszej połowie dnia deszczowo może być na wschodzie. Z czasem pojawi się jednak więcej przejaśnieńIMGWmateriał zewnętrzny

Największą zmianą w porównaniu ze środą będzie znaczne ochłodzenie, sięgające kilkunastu stopni. Nad morzem oraz na terenach podgórskich nie będzie więcej niż 17 stopni, a na najcieplejszym południowym wschodzie można się spodziewać maksymalnie 21 stopni Celsjusza.

Mapa Europy z naniesionymi różnicami temperaturowymi względem średniej z lat 1995-2020, pokazująca wyraźne ochłodzenie w Europie Zachodniej i Północnej oraz rozległe obszary znacznego ocieplenia w Europie Południowo-Wschodniej i części Rosji.
Czwartek będzie chłodnym dniem, zwłaszcza w porównaniu z upalną środąWXChartsmateriał zewnętrzny

Uczucie chłodu może miejscami zwiększać porywisty wiatr, dochodzący do 40 km/h. "Nad morzem oraz wysoko w górach porywy mogą osiągać 60 km/h" - informuje IMGW.

Jeszcze zimniej zrobi się po zachodzie słońca.

Zobacz również:

Po upalnej środzie w czwartek nastąpi poważne ochłodzenie. Temperatury spadną o kilkanaście stopni - prognozuje IMGW
Polska

Z lata do jesieni w kilkanaście godzin. Fala chłodu ogarnie cały kraj

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Pogoda nie będzie naszym sprzymierzeńcem. Nie tylko za dnia

Dość niskie temperatury i zachmurzenie oraz mocniejszy podmuchy wiatru sprawią, że pogoda w praktycznie całym kraju będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.

Sytuacja może się poprawić wieczorem, kiedy wiatr osłabnie i wówczas warunki praktycznie wszędzie zmienią się na obojętne.

Mapa Polski z przewagą różowego koloru oznaczającego obszary bardzo niekorzystne pod względem warunków biometeorologicznych, uzupełniona legendą wyjaśniającą symbole i kolory oraz datą 10-09-2026 w górnej części grafiki.
Nigdzie nie będą panować korzystne warunki - w najlepszym przypadku będą one obojętne, i to pod koniec dniaIMGWmateriał zewnętrzny

Nie tylko za dnia będzie chłodno. W nocy ze środy na czwartek temperatury spadną do poziomu 7-11, a w kotlinach sudeckich do jedynie 5 stopni Celsjusza. Miejscami, głównie w Małopolsce, nad ranem może słabo popadać deszcz.

Zobacz również:

W połowie przyszłego tygodnia w Polsce może wrócić upał, ale na krótko. Dzień później czeka nas poważne ochłodzenie
Polska

Lato skończy się wcześniej. W prognozach widać zdecydowane ochłodzenie

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

-----

"Polityczny WF": Kasa od Krala i wypad na Ibizę. PiS-owi zabrakło ostrożności? INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze