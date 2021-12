Ostrzeżenie w woj. dolnośląskim będzie obowiązywać od godz. 21 w sobotę do godz. 9 w niedzielę i obejmie powiaty: Jelenia Góra, kamiennogórski, karkonoski, kłodzki, lubański, lwówecki, wałbrzyski i Wałbrzych.



IMGW prognozuje, że miejscami, szczególnie w obniżeniach terenu, temperatura minimalna w nocy spadnie do ok. -15 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie natomiast od -8 st. do -5 st. Będzie wiał wiatr o średniej prędkości od 5 do 10 km/h.

Zachodniopomorskie: Silny mróz, do -20 stopni

Ostrzeżenie od godz. 21 do 9 będzie obowiązywać również w Zachodniopomorskiem. Silny mróz nawiedzi powiaty: policki, gryfiński, Szczecin, myśliborski, pyrzycki, stargardzki, goleniowski, choszczeński, łobeski, świdwiński, drawski, wałecki oraz szczecinecki.



"Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -20 stopni Celsjusza do -15 stopni C. Temperatura maksymalna w dzień od -6 do -3 stopni. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 10 km/h" - czytamy

Ostrzeżenie od północy do godz. 9 będzie obowiązywać też w północnych powiatach województw wielkopolskiego i lubuskiego: gorzowskim, strzelecko-drezdeneckim, chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, pilskim, złotowskim oraz Gorzowie Wielkopolskim.