W skrócie Przemysław Czarnek opowiedział się za włączeniem Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna do szerokiego paktu senackiego całej prawicy przed wyborami.

Kandydat PiS na premiera zadeklarował, że w przypadku wygranej w wyborach do jego rządu wróci Zbigniew Ziobro, jeśli pozwoli na to jego stan zdrowia.

Czarnek potwierdził odwieszenie posła Michała Moskala w prawach członka klubu PiS i stwierdził, że partia nie ma wątpliwości w związku z aferą Zondacrypto.

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Według Przemysława Czarnka Prawo i Sprawiedliwość powinno robić wszystko, by przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi doszło do paktu senackiego całej prawicy. Wśród partii wchodzących w skład szerokiego prawicowego sojuszu - zdaniem Czarnka - powinna się znaleźć również Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

- "Nie" dla Brauna w pakcie senackim to jest niemożliwe, bo nie będzie prawicowego Senatu. Szeroki pakt senacki całej prawicy jest gwarancją odzyskania Senatu - powiedział w Radiu Zet.

Kandydat PiS na premiera został zapytany o sprzeciw wobec takiego rozwiązania, wyrażany przez Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. - My Senat chcemy odzyskać. Jak pan Morawiecki nie chce, jego sprawa - stwierdził.

Jak dodał Czarnek, wielu polityków, którzy wraz z Morawieckim opuścili PiS, teraz chciałoby wrócić do partii. - Chcą wrócić? Oczywiście, że tak. Widzę to po ich oczach, twarzach, dyskusjach z nimi - przekonywał.

Do sprawy relacji między Rozwojem Plus a Konfederacją Korony Polskiej odniósł się również Tobiasz Bocheński z PiS, komentując wspólne zdjęcie Grzegorza Brauna i Michała Dworczyka. "Rozwój Plus atakuje PiS za rzekomą braunizację. Prawa ręka Mateusza Morawieckiego strzela sobie foty podczas miłej pogaduszki z panem Grzegorzem. Polityczna schizofrenia" - napisał.

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Czarnek zabrał głos na temat Ziobry i Moskala

Kandydat PiS na premiera był pytany w Radiu Zet przez Bogdana Rymanowskiego, czy gdyby jego partia wygrała przyszłoroczne wybory, w skład jego rządu wszedłby Zbigniew Ziobro. - Jeśli tylko zdrowie pozwoli, to tak - odparł Czarnek.

Wcześniej podczas konferencji prasowej potwierdził on również, że odwieszony w prawach członka klubu parlamentarnego PiS został poseł Michał Moskal, którego nazwisko pojawia się w sprawie dotyczącej afery Zondacrypto.

Dziennikarz pytał, czy to oznacza, że w partii nie ma żadnych wątpliwości w sprawie udziału polityka w aferze. - Nie ma - odparł krótko. Dopytywany, czy nie mają na to wpływu nawet działania prokuratury powiedział: - Jakiej prokuratury? Korneluka - uzurpatora w prokuraturze krajowej? Żurka, który tylko zemstą się kieruje i działaniami niezgodnymi z prawem? Bądźmy poważni.

Informacje w sprawie Moskala skomentował europoseł KO Dariusz Joński. "Podobno Pan Moskal wrócił do łask w PiS. Jak łączyć to z tym, że prokuratura szykuje wniosek o uchylenie immunitetu i chce mu postawić zarzuty w sprawie afery Zondacrypto? Może za dużo by trzeba było ich w tym PiS zawiesić?" - napisał.



