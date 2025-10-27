Rzecznik PiS Rafał Bochenek opublikował w poniedziałek po południu oświadczenie w sprawie strategicznej dla CPK działki kupionej przez spółkę Dawtona od KOWR.

"Decyzją pana prezesaJarosława Kaczyńskiego posłowieRobert Telus i Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do KOWR" - zakomunikował rzecznik partii.

Zaznaczył, że sprawa powinna być "bezwzględnie wyjaśniona". "Dziwi nas fakt, że KOWR - pod obecnym kierownictwem - pomimo upływu lat nie próbuje odzyskać na podstawie obowiązujących przepisów sprzedanej nieruchomości... Czyżby wynikało to z faktu, iż rodzina nabywcy działki jest istotnym sponsorem partyjnych inicjatyw i kampanii Platformy/Koalicji Obywatelskiej" - napisał Bochenek.

Działka kupiona przez spółkę Dawtona od KOWR. Robert Telus zawieszony

Jak napisała w poniedziałek "WP", w 2023 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zarządzane wówczas przez Telusa, miało wydać zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK.

Właściciele Dawtony dzierżawili działkę od 2008 r., i bezskutecznie ubiegali się o jej wykup.

Jak czytamy w artykule, w 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - na prośbę KOWR - poinformowało, że na terenie działki "znajduje się ciek naturalny, który należy traktować jako śródlądowe wody płynące, (...) które nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu".

Z informacji "WP" wynika, że Telus odwiedzał firmę jeszcze przed finalizacją transakcji.

Według portalu, o całej sytuacji wcześniej alarmowało CPK, a kiedy w końcu spółka wystąpiła do KOWR o potrzebną jej działkę, usłyszała, że Ośrodek już jej nie posiada.

Według "WP" wartość działki należącej obecnie do Wielgomasa, wzrośnie nawet kilkunastokrotnie. "Sprzedano ją za 22,8 mln zł. Niebawem może być warta nawet 400 mln" - donosi portal.

Reakcja Partii Razem. "Złożymy zawiadomienie do CBA"

Do sprawy odniósł się poseł Razem Maciej Konieczny, który zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu partia złoży zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

- Jako Partia Razem złożymy zawiadomienie do CBA, żeby przyjrzała się roli KOWR-u, ale także Wód Polskich i ministra Telusa w tej sprawie - poinformował na konferencji prasowej.

Zdaniem Koniecznego, resort wiedział, że wartość działki wkrótce wzrośnie. - Biznesmen nabywa działkę, która chwilę potem radykalnie zyskuje na wartości, a teraz my wszyscy jako obywatele, jako państwo polskie będziemy musieli się składać na wykupienie tych terenów - ocenił.

Obecny na briefingu współprzewodniczący Partii RazemAdrian Zandberg stwierdził, że sprzedaż działki nie uwzględniała strategicznego interesu gospodarczego kraju.

Poseł podkreślił też, że oczekuje od Telusa i władz PiS oświadczenia w tej sprawie. - To wymaga wyjaśnienia, jak może tak działać państwo, żeby decyzjami ministra paraliżować strategiczne inwestycje - dodał.

"Polityczny WF": Patriotyczna domówka. Tak się bawi PiS INTERIA.PL