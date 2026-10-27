W skrócie W Polsce powstanie centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot, co stanowi ważny krok w polsko-amerykańskiej współpracy obronnej i wzmacnia zbiorową obronę NATO.

Ambasador USA Thomas Rose wyróżnił wiceminister Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką, doceniając jej determinację oraz zaangażowanie w kontakty z amerykańskimi urzędnikami.

O lokalizację ośrodka konserwacji rakiet Polska skutecznie rywalizowała z Niemcami, Szwecją oraz Holandią, które również przedstawiły swoje propozycje w tym procesie.

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Jak ogłosiła we wtorek wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, potwierdzając tym samym ustalenia Interii, w Polsce powstanie centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot.

Do sprawy odniósł się ambasador USA w Polsce Thomas Rose, który - jak dowiedziała się Interia - ogrywał bardzo pozytywną rolę w całym procesie, wspierając polską kandydaturę.

Centrum serwisowania pocisków Patriot w Polsce. Thomas Rose komentuje

"Decyzja prezydenta Donalda Trumpa o wyborze Polski na lokalizację ośrodka konserwacji rakiet PAC-3 stanowi ważny kamień milowy w polsko-amerykańskiej współpracy obronnej i wzmacnia zbiorową obronę NATO" - zauważył dyplomata.

Rose podkreślił, że "Polska zasłużyła na tę szansę dzięki przekonującej propozycji, zaangażowaniu w rozbudowę potencjału przemysłu obronnego oraz gotowości do inwestowania we własną obronność".

"Ośrodek konserwacji rakiet (MMF) zwiększy kluczowe moce konserwacyjne i wzmocni sprawdzone łańcuchy dostaw" - dodał.

Ambasador USA chwali Sobkowiak-Czarnecką. "Zasługuje na szczególne uznanie"

"To najlepszy przykład polskiej jedności - rząd polski i Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego współpracują, aby zrealizować to zadanie" - zaznaczył amerykański ambasador.

"Ogromne podziękowania" Rose skierował do wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz "wspaniałego" wiceszefa MON Cezarego Tomczyka. Dyplomata zwrócił również uwagę na rolę w całym procesie Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej.

"Wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zasługuje na szczególne uznanie. Jej niestrudzone działania na rzecz tej sprawy, determinacja i osobiste zaangażowanie w kontakty z wysokimi rangą amerykańskimi urzędnikami - czego wyrazem były nieustanne telefony o północy i lawiny wiadomości - odegrały kluczową rolę w osiągnięciu tego sukcesu dla Polski" - napisał Rose.

"Nie była to łatwa decyzja". Polska wygrała z Niemcami, Szwecją czy Holandią

Ambasador wyraził wdzięczność również stronie amerykańskiej. "Podsekretarz stanu (ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego - red.) Tom DiNanno i jego zespół z Departamentu Stanu stanowili czoło amerykańskiej inicjatywy wraz z Timem Cahillem z Lockheed Martin" - przekazał Rose.

"Ogromne podziękowania" za "doprowadzenie tej sprawy do końca" amerykański dyplomata skierował do podsekretarza wojny ds. zaopatrzenia i zabezpieczenia logistycznego Michaela Duffeya.

"Nie była to łatwa decyzja. Niemcy, Szwecja i Holandia przedstawiły znakomite propozycje. Wszystkie trzy kraje są nieodzownymi sojusznikami NATO, a ich potencjał przemysłu obronnego będzie miał kluczowe znaczenie podczas budowania NATO 3.0. Pojawi się jeszcze wiele innych okazji" - ocenił Rose.

"To właśnie wizja prezydenta Stanów Zjednoczonych w praktyce: sojusznicy inwestujący we własną obronność, rozbudowujący potencjał przemysłowy i współpracujący na rzecz silniejszego, bardziej zdolnego do działania i samowystarczalnego NATO" - dodał ambasador USA.

O szczegółach całej sprawy oraz o tym, dlaczego powstanie centrum w Polsce to duży sukces dla naszego kraju, można przeczytać w artykule Łukasza Szpyrki, otwiera się w nowym oknie.



