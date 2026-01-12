W skrócie 87,1 proc. ankietowanych jest zdania, że prezydent Nawrocki i premier Tusk powinni współpracować w polityce międzynarodowej.

Podziały polityczne mają wpływ na stosunek do współpracy, jednak nawet większość wyborców opozycji i rządzących ją popiera.

Główne obszary konfliktu dotyczą przekazywania informacji, nominacji ambasadorów i reprezentacji Polski na arenie międzynarodowej.

Badanie IBRiS przeprowadzone na zlecenie "Rzeczpospolitej" wskazuje, że 87,1 proc. ankietowanych uważa, iż prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk powinni zacząć współpracować w sprawach polityki międzynarodowej. Innego zdania jest 6,7 proc. badanych, a opinii w tej sprawie nie ma 6,2 proc. respondentów.

Zakończenia sporu między Nawrockim i Tuskiem pragną zarówno wyborcy partii rządzących (97 proc.), jak i opozycji - 89 proc.

Osoby, które nie chcą współpracy między prezydentem i premierem w kwestii polityki zagranicznej, to ci, którzy w ogóle nie głosują (23 proc.). Osoby, które są przeciwne zacieśnieniu współpracy, to w większości mężczyźni (89 proc.), trzydziestolatkowie (98 proc.), mieszkańcy średnich (97 proc.) i dużych miast (96 proc.), osoby mające wykształcenie wyższe (96 proc.).

Nowy sondaż. Polacy mają dość sporu na linii prezydent - rząd

Zwolennikami współpracy w zakresie polityki międzynarodowej są przeważnie ankietowani o poglądach lewicowych (99 proc.), którzy w ostatnich wyborach oddali swój głos na Nową Lewicę (99 proc.) lub Koalicję Obywatelską (98 proc.).

W wyborach prezydenckich zwolennicy zakończenia konfliktu na linii Pałac Prezydencki - Kancelaria Premiera głosowali na kandydatów lewicowych - Magdalenę Biejat (97 proc.) i Adriana Zandberga (100 proc.). Najbardziej sceptyczni wobec współpracy pomiędzy głową państwa a szefem rządu są wyborcy Konfederacji (15 proc.), jednak pozostałe 85 proc. ankietowanych głosujących na to ugrupowanie opowiada się za jakąś formą porozumienia ws. polityki zagranicznej.

Konflikt pomiędzy Pałacem Prezydenckim a rządem Donalda Tuska trwa od momentu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Politycy koalicji rządzącej oskarżają Kancelarię Prezydenta o ograniczone przekazywanie informacji dotyczących ruchów Nawrockiego, zaś współpracownicy głowy państwa zarzucają rządowi brak informacji o aktywności Tuska, zwłaszcza po rozmowach telefonicznych m.in. na temat pokoju w Ukrainie.

Spór rozgrywa się też w sprawie nominacji ambasadorskich. Kancelaria Nawrockiego blokuje je, a MSZ bez akceptacji prezydenta (wcześniej też Andrzeja Dudy) powołał kierowników placówek dyplomatycznych. Konflikt dotyczy głównie obsady dwóch placówek - w Waszyngtonie, gdzie przebywa Bogdan Klich i Rzymie - w tym przypadku chodzi o Ryszarda Sznepfa. Obserwujemy też spór o to, kto ma reprezentować Polskę na konferencjach międzynarodowych.

