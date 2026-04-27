W skrócie Zbiórka Łatwoganga zgromadziła ponad 250 mln złotych dla dzieci z nowotworami, a transmisję finału oglądało nawet 1,6 mln osób.

Zdjęcia dokumentujące wydarzenie są nieliczne, podczas gdy sieć zalały krótkie filmy i rolki udostępniane przez gości Łatwoganga.

Publikujemy galerię fotografii agencji prasowych, które prezentują, jak bezprecedensowa akcja charytatywna wyglądała zza kulis.

Zaczęło się od celu liczonego w tysiącach i streamie na żywo, który początkowo śledziło kilka tysięcy osób.

Dziewięć dni później - skończyło na ponad 250 mln złotych zebranych dla dzieci chorujących na nowotwory oraz transmisji na żywo, którą w trakcie niedzielnego finału śledziło nawet 1,6 mln osób.

To, co zrobił 23-letni youtuber Łatwogang, przejdzie do historii - słychać ze wszystkich stron. Akcja zyskiwała rozgłos stopniowo - każdego dnia kawalerkę młodego influencera odwiedzały kolejne gwiazdy sportu, muzyki, filmu czy dziennikarstwa. Nie brakowało postaci znanych z internetu czy świata rapu. Na streamie działy się rzeczy niewiarygodne, a z czasem zdumiewające obrazki wylały się także poza małe mieszkanie - tłoczno zrobiło się też na korytarzach warszawskiego bloku, a także przed budynkiem.

Sieć zalały jednak przede wszystkim krótkie filmiki i tzw. shorty czy rolki ze streama udostępniane przez gości Łatwoganga. Zdjęć, typowo prasowych, ilustrujących to wyjątkowe wydarzenie, w sieci znaleźć można zdecydowanie mniej. Jedno z nielicznych, które znaleźć można w social mediach, prezentuje się tak:

Youtuber Łatwogang podczas streama w swojej warszawskiej kawalerce Filip Naumienko Reporter

Tego nie było widać na nagraniach

"Dlaczego zdjęcie ilustrujące wydarzenie, którym żyje dosłownie cała polska - ginie? Mamy miliony shortów, rolek, nie ma praktycznie zdjęć. Znalazłem je na socialach i na Interii. 10 lat temu o tym zdjęciu mówiłaby cała Polska. Dziś jest jedynie fajnym przyczynkiem do dania serduszka na socialach, o ile wam się wyświetli" - zwrócił uwagę w serwisie X Jakub Szymczuk, oficjalny fotograf prezydenta Andrzeja Dudy, laureat m.in. Grand Press Photo czy nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, a obecnie autor w Kanale Zero.

W kolejnych zdaniach Szymczuk zwrócił uwagę na algorytmy, które "promować zaczęły treści wideo, głównie kosztem zdjęć".

Tymczasem w polskich agencjach fotograficznych znaleźć można sporo zdjęć, na których widać o wiele więcej, niż widzowie dostrzec mogli na streamie czy w mediach społecznościowych gwiazd.

Poniżej publikujemy zatem najciekawsze, najmniej oczywiste i najwymowniejsze, które oddają atmosferę tej bezprecedensowej akcji.

Gdy popularność zbiórki i streama rosła, w bloku zaczęło roić się od gości, osób angażujących się w akcję, gwiazd i dziennikarzy relacjonujących wydarzenie.

Tłumy na korytarzu w bloku, gdzie Łatwogang prowadził transmisję Filip Naumienko Reporter

Zbiórka Łatwoganga na Cancer Fighters. Zdjęcia zza kulis akcji

W trakcie akcji w mieszkaniu youtubera pojawiło się wiele gwiazd i osób, które na transmisji oferowały widzom różne aktywności i atrakcje - nie brakowało śmiesznych telefonów, śpiewu, żartów nawiązujących do kultowych scen z seriali czy memów.

Jednocześnie jednak wielokrotnie 23-latek podkreślał w rozmowie z mediami, że to nie on ani goście są w inicjatywie kluczowi, ale ludzie, którzy wpłacają pieniądze i podopieczni fundacji zmagający się z chorobami nowotworowymi.

Łatwogang podczas rozmowy z mediami na korytarzu bloku Filip Naumienko Reporter

Łatwogang od przybywających na transmisję gości otrzymywał sporo podarków i gadżetów na licytację charytatywną Filip Naumienko Reporter

Młody youtuber podkreślał, że w zorganizowaniu całej akcji pomogła mu jego mama Agnieszka. Ta kilka razy także pojawiła się w kawalerce.

Łatwogang wraz ze swoją mamą Agnieszką Jacek Marszewski Agencja Wyborcza

Z czasem przed blokiem Łatwoganga zaczęli zbierać się ludzie chcący podziękować mu za zorganizowanie sławnej dziś na całą Polskę akcji. Krzyki czy śpiewy zgromadzonych chwilami słychać było na streamie w kawalerce influencera.

Z czasem przed blokiem, gdzie nadawał Łatwogang, zaczęły gromadzić się tłumy widzów Leszek Szymański PAP

Łatwogang i raper Bedoes pod koniec streama wyszli na balkon do zgromadzonych przed blokiem widzów.

Warto przypomnieć, że akcja swój początek miała w momencie publikacji utworu rapera z Mają Mecan, dziewczynką chorującą na nowotwór.

Inicjatorzy akcji Łatwogang i raper Bedoes na balkonie witający się ze zgromadzonymi przed budynkiem widzami Kacper Pempel / Reuters Agencja FORUM

W niedzielnym oświadczeniu na platformie X fundacja Cancer Fighters poinformowała, że pieniądze ze zbiórki przeznaczy na leczenie, rehabilitację, leki, transport do klinik, konsultacje specjalistyczne i codzienne funkcjonowanie, a także na protezy czy specjalistyczny sprzęt.

Fundacja zapowiedziała utworzenie serwisu internetowego, który będzie pełnił funkcję publicznego centrum informacji o wykorzystaniu zebranych środków. Podkreślono, że przy tak ogromnej skali akcji i potężnej kwocie kluczowa jest transparentność całego procesu.

W poniedziałek za całą inicjatywę Łatwogang i Bedoes podziękowali w sieci. "Jeżeli chodzi o wywiady, telewizję, media - nasz komentarz jest zbędny. Przez te dziewięć dni powiedzieliśmy wystarczająco. Media, którym zależy, prosimy o nagłaśnianie zbiórki i świadomości, że rak to nie wyrok. Bo tylko na tym nam zależy" - napisali twórcy.

Łatwogang akcją charytatywną podbił sieć. Medioznawcy o fenomenie

O fenomenie internetowej akcji mówią nie tylko użytkownicy, ale i medioznawcy.

Według medioznawczyni z UW prof. Moniki Kaczmarek-Śliwińskiej, która rozmawiała z PAP, "apolityczność całej akcji miała niesamowite znaczenie, bo przy dużej polaryzacji trudno byłoby wygenerować takie zainteresowanie, takie zasięgi i takie oddanie".

- W kontekście kultury cyfrowej opinie o streamach są często problematyczne. To wydarzenie pokazuje, że to, co charakterystyczne dla internetu, można wykorzystać w bardzo dowolny sposób i zależy to od twórców. W internecie można zobaczyć komentarze ludzi o tym streamie Łatwoganga. One tego 23-letniego - ciekawego i kreatywnego, a zarazem serdecznego - chłopaka uczyniły sławnym, w sposób zupełnie autentyczny - mówił PAP z kolei medioznawca z Uniwersytetu SWPS dr Karol Jachymek, wskazując, że to, co się wydarzyło, jest "absolutnym fenomenem".

